Csodához közeli állapot után váratlan összeomlás Szegeden

Bemutatkozott az NB I aranyérmese, a Pick Szeged a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. Carlos Pastor csapata a közelmúltban kétszer is nyert a Barcelona ellen, ezúttal is a Veszprémből is ismert Carlos Ortega vezette címvédő spanyol együttes volt a Szeged ellenfele.

A két csapat az idei meccsig 16-szor találkozott egymással, a BL-mérleg szegedi szempontból: négy győzelem, 12 vereség. A bemutatásnál a korábbi szegedit, Thiagus Petrust nagyon üdvrivalgással fogadták a szurkolók, és még a nevét is skandálták a szegedi drukkerek.

Szegedi támadással, Bánhidi Bence által kiharcolt kétperces kiállítással és Bogdan Radivojevics hetes góljával kezdődött a meccs. Az emberelőnyt nem sikerült jól kihasználni, mert ugyan elől potyogtak a gólok, nem volt rontott lövése a Szegednek, a védekezésben akadtak gondok. Az olimpiai bajnok francia átlövő, Timothy Nguessan megszórta magát.

Alilovic nagyon jól kezdett a kapuban. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az 5. perc végén Mirko Alilovic védése volt az első kapusbravúr, s hiába került újra emberelőnybe Juan Carlos Pastor csapata, az előny nemhogy nem nőtt, hanem eltűnt, és hátránnyá alakult. A 7. percben már a vendégeknél volt az előny, a labdaeladásokat szigorúan büntette a BL címvédője. Pillanatok alatt változott a helyzet: két katalán technikai hiba és újabb Alilovic-védések után fordított a Szeged.

Borut Mackovsek többször is próbálkozott. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Érkezett Bodó Richárd, és ha már bent volt a pályán, adott egy szenzációs gólpasszt Bánhidinek, a világklasszis beálló nem is hibázott: 8-5. 4-0-s sorozattal fordított a magyar bajnok a BL-győztes ellen. Újabb Alilovic-bravúr és szegedi lerohanás után Carlos Ortega már nem tudta tovább türtőztetni magát a kispadon, időt kért.

A változatosság kedvéért az addig ötvenszázalékos hatékonysággal védő Alilovic hetesvédésével folytatódott a meccs. A hat és fél perces barcelonai gólcsendet végül Dika Mem zárta le, ezzel lett 10-6. Majd Bombac lőtt egy újabbat Gonzalo Pérez de Vargasnak, cserélt a Barca: Emil Nielsen érkezett a helyére.

Nem ezért, hiszen a dán kapus nem találkozott a labdával, de a Barcelona felkapaszkodott, okosan használta ki a magyar bajnok különböző hibáit, zsinórban három gólt dobott a címvédő. Pastor is letette a T betűt, időkéréssel próbálta nyugtatni a csapatát. A folytatás után Bodó suhintotta be az első gólját, és negyedik kísérletéből a harmadik találatát jegyezte Dean Bombac. Kár, hogy közben a vendégek nehéztüzérei, Nguessan és Mem is belejöttek.

Öt gól volt a legnagyobb különbség, de a félidő hajrájára eltűnőben volt a szegedi előny. A 31. percben emberelőnyben támadt a magyar bajnok, de Nielsen védte Bánhidi ziccerét. 15-14-es hazai előnnyel zárult az első félidő.

A leendő veszprémi beálló, Ludovic Fabregas gólja vezette fel a másodikat. Visszatért Alilovic védési hatékonysága, és újra kettőre hízott a szegedi előny. Mem azonnal szépített. Bánhidi góljával újra kettő lett közte, de feltűnő volt, hogy amíg a Szeged ezekben a percekben vért izzadt a gólokért, a Barcelonának a gólszerzés sokkal könnyedebben jött össze. 19-19-nél jött el a pillanat, amikor a vezetésért támadhatott a Barcelona. Erre 5-4 óta nem volt példa. A BL-címvédő 3-0-s rohammal fordított.

Pastor kapust cserélt: Alilovicot Mikler váltotta. De ő sem tudta lefékezni a Barca-hengert: Mem góljával már kettővel mentek a katalánok. A szlovén Blaz Janc találatával már három volt közte. És mivel elfogyott a lendület a Szeged támadójátékából, szépen lassan elúszott a meccs, Fabregas gyors egymásutánban két gólt is dobott. 15-14-ről lett 21-26. Pastor kikérte a harmadik idejét. Plusz ötről lett mínusz szegedi szempontból. Majd Bánhidi hiába kozmetikázta az eredményt, megsérült, az első félidőben a védekezésben alapember, Borut Mackovsek dőlt ki. Nem alakultak jól a dolgok.

Bodó helyére a szegedi újonc, a nyáron igazolt Szita Zoltán érkezett a meccs záró negyedére. De ő sem tudott segíteni: Mem és Richardson mellé Emil Nielsen is extrát nyújtott. 20-20-ról lett 23-31. Tíz perccel a vége előtt Szita megszerezte az első szegedi BL-gólját, de ez már régen nem osztott, nem szorzott.

A Barcelona 35-28-ra győzött Szegeden. Ki gondolta volna ezt a szünetben?

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: Pick Szeged–Barcelona 28-35 (15-14).

Borítókép: Dika Memet képtelen volt tartani a Szeged (Forrás: Nemzeti Sport)