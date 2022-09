Megszületett a Puskás Akadémia első idegenbeli győzelme, a ZTE bánta

Bő húsz percig szinte eseménytelenül csordogált a mérkőzés, ekkor a ZTE ügyeletes gólfelelőse, az amerikai Eduvie Ikoba egy szép egyéni megmozdulással előnyhöz juttatta csapatát. A folytatásban is a hazaiak veszélyeztettek többet, s a szünetben akár két-három góllal is vezethettek volna, Ubochioma két ziccert is kihagyott.

A fordulás után feltámadt a szél és elkezdett esni az eső, a játék pedig töredezetté vált, sok volt a hiba, a szabálytalanság. A vendégek támadásaiból hiányzott a lendület, az ötletesség, a ZTE pedig elsősorban az eredmény tartására törekedett. A Puskás Akadémia egyenlítő gólja némileg váratlanul született, a hajrában azonban többet tett a győztes gól megszerzéséért a vendégcsapat, s próbálkozásait siker koronázta.

A vendégek immár hét meccs óta veretlenek, idegenben pedig ez volt az első győzelmük a mostani szezonban.

NB I, 8. forduló

Szombat

Paks–Debrecen 1-0 (1-0), Paks, 2300 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Balogh B. (19.)

Bp. Honvéd–Kecskemét 0-0, Bozsik Aréna, 3446 néző, jv.: Káprály.

Mol Fehérvár–Mezőkövesd 2-1 (1-0), Mol Aréna Sóstó, 2376 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Kodro (25., 81.), illetve Drazsics (48.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-2 (1-0), ZTE Aréna, 2351 néző, jv.: Pintér. Gólszerző: Ikoba (23.), ill. Baluta (74.), Slaagver (88.)

Ferencváros–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Újpest–Vasas 20.00 (M4 Sport)