Thomas Tuchel távozik a Chelsea-től, Lőw Zsolt sorsa kérdéses

A Chelsea közleménye szerint a klub edzői stábja veszi át az edzések irányítását és a csapat felkészítését a soron következő mérkőzésekre, amíg meg nem találják az új vezetőedzőt. A csapat másodedzője Lőw Zsolt volt, aki korábban már helyettesítette Tuchelt a kispadon, például az említett klub-vb-n, amelynek az elején a német a koronavírus-fertőzése miatt nem lehetett ott.

A ködös megfogalmazás miatt egyelőre nem tisztázott, hogy mi lesz Lőw sorsa, aki 2018 óta dolgozik együtt Tuchellel, a PSG után vele került a Chelsea-hez is. Az is elképzelhető, hogy szombaton a Fulham elleni bajnokin Lőw irányítja majd az együttest, ahogy az is benne van a pakliban, hogy ő is azonnal távozik a némettel együtt.

Borítókép: Thomas Tuchel (Fotó: AFP)