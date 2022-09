Szoboszlai jövőjére komoly hatással lehet a lipcsei edző bukása

Az RB Leipzig ügyvezetője, Oliver Mintzlaff úgy fogalmazott a Tedesco távozásáról szóló közleményben, hogy rendkívül nehéz döntést kellett meghozniuk, ennek ellenére ezt elég hamar megtették, mivel lényegében csak egy éjszaka telt el a Sahtar elleni vereség után.

Maga Tedesco az ukránoktól kapott pofon után még úgy nyilatkozott, hogy másnap már nem fog fájni annyira a vereség, tehát aligha gondolt erre a fejleményre. Az első gól előtt óriásit hibázó Gulácsi Péter is megvédte csapatkapitányként Tedescót:

– Az edző nem felelős a mi pályán elkövetett hibáinkért, hiszen mindannyian felnőttek vagyunk. A négy bekapott gólunk gyakorlatilag négy öngól volt.

A szavai hiábavalónak bizonyultak. Persze korántsem volt váratlan Tedesco menesztése, hiszen a Leipzig rendkívül gyengén kezdte az idényt. A Bundesligában öt forduló után mindössze öt ponttal a 11. helyen áll, a legutóbbi fordulóban 4-0-ra kapott ki az Eintracht Frankfurttól, ezt követte a Sahtar elleni 1-4 – ez a két vereség volt a klubbal 38 meccsből 21-et megnyerő Tedesco-éra két legsúlyosabb kudarca.

Megmagyarázhatatlan, hogy a tavaszi sikerek után (Német Kupa megnyerése, BL-indulás kiharcolása, Európa-liga-elődöntő) mi siklott ennyire félre a nyáron.

Domenico Tedesco ideje lejárt. Fotó: EPA/Sascha Steinbach

Az utódot egyelőre nem jelentette be az RB Leipzig, de német sajtóhírek szerint nagyon valószínű, hogy Marco Rose követi őt a vezetőedzői poszton. Az előző idényben a Dortmundot, előtte pedig a Mönchengladbachot irányító szakembernek jelenleg nincsen csapata. Rose magyar szempontból pikáns lenne, ugyanis Salzburgban ő volt Szoboszlai Dominik első edzője a felnőttcsapatnál, és eleinte kevés játéklehetőséget adott neki. Bár Szoboszlai nehezen viselte azt az időszakot, utólag belátta, hogy Rose keménységére szüksége volt.

– Marcónál nem volt túl sok lehetőségem, de ez az én hibám is volt. Az elején, amikor felkerültem a Lieferingből, azt gondoltam, rendben, ha továbbra is úgy dolgozom, mint eddig, akkor ugyanúgy megkapom majd a lehetőséget is Salzburgban. Csak ez nem így működött.

Marco arról beszélt, hogy többet kell dolgoznom, többet kell futnom, itt már nem fér bele, hogy utolsók közt érkezzek az edzésre, és az elsők között akarjak távozni.

Megfogadtam a tanácsait. Igazából nagy köszönettel tartozom neki, mert a szavai nélkül nem tartanék ott, ahol most vagyok – nyilatkozta 2020-ban, már az RB Leipzig játékosaként Szoboszlai.

Rose esetleges érkezése tehát nemcsak az RB Leipzig, hanem személy szerint Szoboszlai jövője szempontjából is érdekes fejlemény lenne.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: EPA/Filip Singer)