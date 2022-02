Orosz milliárdosnak hálálkodott a klubvilágbajnok Chelsea edzője

– Gratuláltam neki, ő gratulált nekem, mire én azt mondtam, ez az egész érted van – árulta el Tuchel, hogyan zajlott le a Chelsea tulajdonosával, Roman Abramoviccsal folytatott párbeszéde a finálé után. – Ez a te csapatod, és a te hozzájárulásod, a te szenvedélyed tette mindezt lehetővé, mi pedig örülünk, hogy a részesei lehetünk ezeknek a sikereknek.

A hízelgés érthető, hiszen Abramovics kemény kézzel bánik az edzőivel. Az orosz milliárdos 2004-ben vásárolta meg a Chelsea-t, és azóta Tuchel a 15. a sorban, aki irányítja az együttest, azaz csaknem évente repült a szakmai stáb.

A csapat történetének első BL-győzelmét 2012-ben tető alá hozó Roberto Di Matteónak például csak 42 meccs adatott meg a londoni együttessel, ő már az akkori klub-vb-t sem élte meg, a Corinthians ellen 1-0-ra elveszített döntőn már Rafa Benítez volt az edző.

Így legalább Tuchel most klubtörténelmet írhatott, a Chelsea első klub-vb-aranyát szerezte a tavalyi BL-győzelem után. Ahogy a BL-döntőt, úgy most a Palmeiras elleni meccset is Kai Havertz gólja döntötte el, ezúttal a hosszabbításban tizenegyesből talált be a német.

– Nem volt könnyű belőni egy ilyen tizenegyest – állapította meg Tuchel. – Örülök, hogy Kai elvállalta, ez csak jót tesz a fejlődésének.

Tuchel az ellenfelet is dicsérte: – A Palmeiras tipikus dél-amerikai csapat, egyénileg nagyon képzettek a játékosai, ugyanakkor fegyelmezettek voltak, áldozatot is vállaltak. Védekezésben is erősek voltak, képesek voltak szenvedni a pályán, tudtuk előre, hogy nehéz lesz helyzeteket kidolgozni ellenük. Egy döntőben megesik, hogy a meccs elején megakad az ember, mert nem akar túl nagy teret adni az ellentámadásoknak, úgyhogy az első félidőben küszködtünk a játék gördülékenységével.

A német edző az elődöntőben még nem lehetett a Chelsea mellett a koronavírus-fertőzése miatt, így segítője, Lőw Zsolt helyettesítette, aki elárulta: a félidőben egyeztetett Tuchellel, akinek immáron személyesen vezette a csapatot, és fontos döntéseket hozott a meccsen.