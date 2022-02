Lőw Zsolt a félidőben felhívta Tuchelt a Chelsea öltözőjéből

Tegnap este a BL-címvédő Chelsea Romelu Lukaku góljával 1-0-ra legyőzte a szaúdi al-Hilalt, és ezzel bejutott az Egyesült Arab Emírségekben zajló klub-vb szombati döntőjébe. A londoni sztárcsapatot a másodedző Lőw Zsolt irányította, aki a koronavírus-fertőzése miatt távol maradó Thomas Tuchel vezetőedzőt helyettesítette.

– Nagyon keményen dolgoztunk, de kicsit hiányzott a játékunkból a szabadság és nem találtuk a ritmust – kezdte értékelését Lőw Zsolt a Chelsea hivatalos honlapján. – Idegesen kezdtük a meccset, az egyszerű feladatok sem mentek. Nem volt könnyű megoldást találni a problémákra.

Lukaku győztes gólja:

Romelu Lukaku: Right place, right time ⚽ pic.twitter.com/shRwNmiMKj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2022

Lőw emlékeztetett arra, hogy a Chelsea másodszor szerepel a klub-vb-n, de az első alkalom nem hozott sikert, hiszen 2012-ben kikapott a fináléban a londoni együttes a brazil Corinthianstól 1-0-ra.

– A döntőbe jutás nagyon fontos volt a csapatnak, hiszen még sosem nyertük meg a klub-vb-t, ezért a játékosok éreztek magukon nyomást, de végül jól védekeztünk, nem kaptunk gólt, és megvoltak a lehetőségeink a második találat megszerzésére is – jegyezte meg a magyar edző.

Bár Tuchel otthonról nézte a találkozót, így is fontos szerepe volt, hiszen Lőw elmondása szerint kapcsolatban voltak, a félidőben a csapattal is beszélt a német edző.

Lőw Zsolt volt a főnök a Chelsea-nél Fotó: Matthew Ashton - AMA

– Félidőben beszéltünk Thomasszal. Ő ugyanazt érezte, amit mi, hogy idegesek voltunk, és sokszor könnyen elvesztettük a labdát. Igyekeztünk megnyugtatni a srácokat, hogy ne a nehezebb megoldásokat válasszák.

Jó volt, hogy tudtunk beszélni Thomasszal, ez segített a csapatnak.

Egyelőre nem tudni, hogy Tuchel mikor repülhet a csapat után, noha szombaton már a döntőben játszik a Chelsea a brazil Palmeiras ellen. Jelen pillanatban arra is van esély, hogy azon a meccsen is Lőw irányítja a londoni együttest.

– Mindenki azt szeretné, hogy Thomas mihamarabb útra kelhessen – jelentette ki Lőw. – Betartja a kormány előírásait, karanténban van. Minden nap PCR-tesztet végeznek, és mihelyt meglesz az első negatív eredmény, megnyílik az esély rá, hogy a csapat után jöjjön. Mind erre várunk, és reméljük, a döntőn már velünk lehet.

Lőw Zsolt a Chelsea két sztárja, Kai Havertz és Romelu Lukaku teljesítményére külön is kitért. A német középpályás gólja döntötte el tavaly a BL-döntőt, de január 5-e óta először volt a kezdőcsapat tagja, a belga pedig a győztes gólt szerezte az al-Hilal ellen, ám összességében nincsen jó idénye, és össze is rúgta a port Tuchellel, amikor az olasz sajtóban, a klub engedélye nélkül arról beszélt, visszatérne az Interbe.

– Lukaku mindent beleadott az előző meccsen, ezért kapta meg a lehetőséget újra – árulta el Lőw. – A góljához egy kis szerencse is kellett, de nagyon örültünk neki, ahogy ő is. Remélhetőleg így folytatja, és a döntőben is eredményes tud lenni. Havertz pedig az egész héten nagyon jól edzett, és látni akartuk ezt a minőséget mérkőzésen is. Jól játszott, támadásban veszélyes volt, és sokat dolgozott, hogy lezárja a területet védekezésben.

A Chelsea tehát szombaton vívja a klub-vb döntőjét a Palmeiras ellen, így brazil csapatnak vághat vissza a 2012-es vereségért.

Borítókép: Lőw Zsolt a Chelsea edzőjeként a klub-vb elődöntőjében szerdán (Fotó: Darren Walsh/Chelsea FC)