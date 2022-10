Két magyar is góllal üzent a légióból a napokban Marco Rossinak+videók

Az angol másodosztályban, a Championshipben a Millwall 1-0-ra kikapott a Huddersfield Town vendégeként, Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést. A második vonalnál maradva, az olasz Serie B-ben a Pisa Nagy Ádámmal a középpályán 0-0-t játszott a Benevento stadionjában, a Parma viszont otthon úgy verte meg 1-0-ra a Comót, hogy Balogh Botondot bevetette a második félidőre.

Kleinheisler László felépült a Dinamo elleni bajnoki rangadóra, amelyet az ősz legfontosabb horvátországi mérkőzésének neveztek a sajtóban. Az NK Osijek magyar középpályás jól játszott, az első félidőben a szokásos lelkes és hasznos mezőnymunka mellett három lövése nem sokkal kerülte el a világbajnokságra készülő Livakovic kapuját. A szünet után sem esett vissza a teljesítménye, és az eszéki együttes a hajrában Ramón Miérez góljával megszerezte a győzelmet is, az viszont a hatalmas köd miatt talán sohasem derül ki, hogy kitől kapta a gólpasszt…

Osijek 1-0 Dinamo (85')



Mierezzzzzzz!!!! First Dinamo loss of the season!! pic.twitter.com/XxUskLB7Ai — Everything About HNL (@AboutHnl) October 29, 2022

Svájcban a Grasshoppers Bolla Bendegúzzal a védelmében hazai pályán szenvedett 3-1-es vereséget a Luzerntől, Szalai Ádám pedig nem került be a Basel keretébe a Young Boys ellen, és vélhetően már egyik meccsen sem fog… Cipruson az AEK Larnaca lelépte 4-0-ra a Karmiotisszát, Gyurcsó Ádám a 75. percben állt be, és ő lőtte a negyedik gólt.

A holland élvonalban az AZ 2-1-re nyert a Volendam ellen, Kerkez Milos kezdőként 80 percet kapott. Törökországban felemás napot zártak vasárnap a magyarok. Varga Kevin az 57. percben állt be a Hataysporba, amely 4-1-re kikapott az Ankaragücü stadionjában, a Fenerbahce viszont Szalai Attilát végig a pályán tartva 5-2-re legyőzte idegenben az Istanbulsport. A szlovák Fortuna Ligában a Dunaszerdahely 3-1-re győzött a Dukla Banská Bystrica vendégeként, Balogh Norbert és Szánthó Regő nem volt a keretben, Kalmár Zsolt a félidőben beállt, a 75. percben ő szerezte csapata második gólját, Veszelinov Dániel a kispadon ült.

A végére marad a csattanó: az észak-amerikai profi liga, az MLS Keleti főcsoportjában magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a döntőt, amelyet Philadelphia Union játszott a New York City-vel. Gazdag Dániel gólját a 16. percben elvette a VAR, majd a vendég New York szerzett vezetést, ám a második félidő derekán beindult a Philadelphia, a 65. és 76. per között háromszor is bevette a vendégek kapuját. Először Carranza egyenlített, majd az ő passzából Gazdag Dániel megfordította az eredményt, végül Burke biztosította be a győzelmet, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott csatár az MLS bajnoki címéért játszhat, az ellenfele a Los Angeles FC lesz.

Borítókép: Gyurcsó Ádám edzőként és csereként is rendszeresen eredményes (Fotó: AEK Larnaca)