Schäferék tovább menetelnek, Sallai Roland újra tétmeccset játszott

A Bundesligában két magyar érdekeltségű meccs is maradt vasárnapra. Az előző héten Bochumban kikapott az Union Berlin, Schäfer András csapata, amely most javítani akart, és a 29. percben előnyhöz juthatott volna, ám Sheraldo Becker találatát kezezés előzte meg, így VAR-vizsgálat után nem adták meg a találatot. Nem sokkal később egy szögletnél a hazai védők nem figyeltek kellőképpen Nico Elvedire, a svájci pedig közelről a kapuba fejelt. Schäfert az 59. percben lecserélték, az Union pedig a hajrában egyenlített: Nico Elvedire hosszú indítást követően a kifutó kapust megelőzve bólintott a hálóba. Perceken belül Christopher Trimmel fejese után már győzelmet ünnepelt a Stadion an der Alten Försterei közönsége – a VAR viszont les miatt ezt a találatot is érvénytelenítette.

Úgy tűnt, marad a döntetlen, ám a mérkőzés utolsó helyzetéből a 97. percben megnyerte a csatát az Union: kis szöglet nyomán Jamie Leweling beadását Daniolho Doekhi váltotta gólra!

Sallai Roland együttese, a Freiburg a Schalke vendége volt vasárnap kora este. A magyar támadó, aki szeptember elején szenvedett súlyos szemsérülést a Leverkusen elleni mérkőzésen, meg is kellett műteni, nem volt ott a Schalke stadionjában, ám jó hír, hogy visszatért a pályára. Egyelőre a harmadosztályban szereplő Freiburg II-nél számítottak a játékára, ahol kezdőként 79 percet töltött a gyepen az Oldenburg elleni, 1-0-ra megnyert találkozón. A Freiburg büntetőből szerzett góllal nyert, amit a magyar játékos harcolt ki. Sallai egy speciális maszkban léphetett pályára, amit három-öt hónapig biztosan viselnie kell, de az sem kizárt, hogy tovább is használni fogja.

Bundesliga, 12. forduló Péntek Werder Bremen–Hertha 1-0, gólszerző: Füllkrug (85.) Szombat Bayern München–Mainz 6-2, gólszerző: Gnabry (5.), Musiala (28.), Mané (43.), Goretzka (58.), Tel (79.), Choupo-Moting (86.), illetve Widmer 45+4., Ingvartsen 82.) VfB Stuttgart–Augsburg 2-1, gólszerző: Guirassy (15)., Anton (90+2)., illetve Niederlechner (4.) Wolfsburg–Bochum 4-0, gólszerző: Nmecha (27.), (58.), Baku (35.), Wind (80.) RB Leipzig–Leverkusen 2-0, gólszerző: Nkunku (32)., Werner (83.) Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 1-2, gólszerző: Kamada (26.), illetve Brandt (20.), Bellingham (52.) Vasárnap Union Berlin–Mönchengladbach 2-1, gólszerző: Behrens (79.), Doekhi (90+7.), ill. Elvedi (33.) Schalke–Freiburg 17.30 Köln–Hoffenheim 19.30 Az élcsoport állása: 1. Bayern München 25, 2. Union Berlin 23 (11 mérkőzés), 3. Freiburg 21 (11 mérkőzés)

