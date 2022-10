Szoboszlai Dominik is kellett az RB Leipzig bajnoki sikeréhez

Hét perccel a rendes játékidő vége előtt Haidara ugratta ki Wernert, aki így ziccerbe került, és 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, és bár a Leipzig nem játszott úgy, mint a Real Madrid ellen, gond nélkül hozta a három pontot, amelyekkel tovább zárkózik fel az élcsoporthoz.

A Bayern München szokás szerint megnyomta az első félidőt, és lényegében el is döntötte a Mainz elleni mérkőzését. A 3-1-gyel zárult első negyvenöt perc után a második félidőben is pontosan ez a részeredmény született, 6-2 lett a vége. A bajorok hat gólját hat különböző játékos szerezte, Sadio Mané a gólja mellett két találatot is előkészített.

Bundesliga, 12. forduló Péntek Werder Bremen–Hertha 1-0, gólszerző: Füllkrug (85.) Szombat Bayern München–Mainz 6-2, gólszerző: Gnabry (5.), Musiala (28.), Mané (43.), Goretzka (58.), Tel (79.), Choupo-Moting (86.), illetve Widmer 45+4., Ingvartsen 82.) VfB Stuttgart–Augsburg 2-1, gólszerző: Guirassy (15)., Anton (90+2)., illetve Niederlechner (4.) Wolfsburg–Bochum 4-0, gólszerző: Nmecha (27.), (58.), Baku (35.), Wind (80.) RB Leipzig–Leverkusen 2-0, gólszerző: Nkunku (32)., Werner (83.) Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 18.30 (Tv: Arena4) Vasárnap Union Berlin–Mönchengladbach 15.30 Schalke–Freiburg 17.30 Köln–Hoffenheim 19.30 Az élcsoport állása: 1. Bayern München 25, 2. Union Berlin 23 (11 mérkőzés), 3. Freiburg 21 (11 mérkőzés)

Borítókép: Szoboszlai Dominik megint jó teljesítményt nyújtott (Fotó: Europress/AFP)