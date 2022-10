Verstappen nem félti a vb-címét, szerinte mások befoghatnák a szájukat

– Használt alkatrészeket építünk be újak helyett, és nem fejleszthetünk minden területen, ahol egyébként tudnánk. Több mint negyven embert kellett elbocsátanunk, megéreztük a hiányukat. Nagy projekt volt a költségvetés megalkotása, rengeteg átszervezéssel járt. Azzal szemben, aki átlépte a határt, minden millió hatalmas hátrány. Úgy tudom, egy csapat kevéssel, egy másik viszont jóval többet költött a megengedettnél, az utóbbit most is vizsgálják. Ez egy nyílt titok a bokszutcában – világított rá az osztrák csapatvezető, majd hozzátette, a túlköltekezésből egy istállónak több idényen keresztül is előnye származhat.