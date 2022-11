Messi régi ismerőse most az argentin sztár vesztét akarja

– Nagyon nehéz meccs lesz, de azért vagyunk itt a világbajnokságon, hogy a legerősebb csapatokat is legyőzzük. Messi a történelem egyik legjobb játékosa, ha nincs jó napja, akkor is képes egy pillanatnyi varázslatra, ami eldönti a meccset – mondta Ochoa az argentinok elleni összecsapás előtt, míg a lengyelek kapusa, Wojciech Szczesny azért nevezte kötelezőnek a Szaúd-Arábia elleni győzelmet, mert „az Argentína elleni meccsnek szinte biztosan vereség lesz a vége”.

Míg Mexikót a visszavágás vágya is fűtheti Messi ellen, a közép-amerikaiak szövetségi kapitánya honfitársai ellen küzd. Sőt, Gerardo Martino volt Messi edzője is a Barcelonában, a szakember azonban most nem enged teret a szentimentalizmusnak, hiába jelentené a mexikói siker Argentína és a vélhetően utolsó vb-jén szereplő Messi kiesését:

Tudom, hol születtem. Meg tudom nevezni az adott kórházat és évet, leírhatom az argentínai szülővárosomat. De most azért teszek meg mindent, hogy Mexikó nyerjen.

Lionel Messi nem bonyolította túl csapata helyzetét.

– Eddig is az volt a hozzáállásunk, hogy minden meccset meg akarunk nyerni. Ez most már hatványozottan igaz.

Kissé Martinóhoz hasonló helyzetben lesz a C csoport másik szombati meccsén Hervé Renard, ő anyai nagyszülei szülőföldje, Lengyelország ellen vezeti Szaúd-Arábiát. Ha a szaúdiak ismét nyernek, 1994-es debütálásuk óta először továbblépnek a vb-csoportjukból.