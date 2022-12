Horvátországban kezdődik a nagy kaland, ez komoly kihívás lesz

– El sem tudom mondani, mennyire izgatottak vagyunk, amióta meghoztuk a döntést – vallotta be Herczig Norbert. – Nem volt könnyű, mert számtalan szempontot kellett mérlegelnünk, de végül arra jutottunk, hogy a világbajnokságon folytatjuk. Ugyanazzal a megközelítéssel indulunk, mint az ERC-szereplés kapcsán, legalább hároméves programmal tervezünk. 2023-ban nem lesz eredménykényszerünk, az első évben a pályákat és a közeget akarjuk megismerni. Az biztos, hogy Skoda Fabiával versenyzünk majd. A legvalószínűbb, hogy a Skoda Fabia Rally2 evóval kezdjük a szezont. Ha látjuk, hogy az új Skoda Fabia RS Rally2 mennyire gyors, mennyire biztos az alkatrészellátása, és a támogatói hátterünk is lehetővé teszi, akkor akár év közben is elképzelhető, hogy az új modellre váltunk.

– Előrelépést, egy újabb hosszú távú célt és egy új kihívást jelent nekem a WRC2-es szereplés – mondta Ferencz Ramón. – Az Eb is régi vágyam volt, és a világbajnokság is ott szerepelt az álmok között. Úgy gondolom, hogy az ERC kellőképpen felkészített minket, de azt is pontosan látom, hogy ez egy nagyságrenddel nehezebb feladat lesz, ezért is tervezünk többéves programot.

Fotó: Massimo Bettiol

A duó a tavalyi portugáliai versenyen már belekóstolt a világbajnokság hangulatába, így pontosan tudják mire vállalkoznak.

– Mindenképpen nagyobb kihívás lesz, mint az ERC. Már csak a versenyek hossza és gyorsaságik száma miatt is. A vb-n már egy egész hetet ölel fel a program, és a pályabejárás első pillanatától a céldobogóig koncentrálnunk kell, beosztani az erőnket és az erőforrásokat. Portugáliában tavaly elsősorban teszteltünk, de mellette sok tapasztalatot is szereztünk, így van egy kezdeti képünk arról, hogy mit kell másképp csinálnunk, mint az ERC-ben. A versenytársak ismerősek, szinte mindegyikükkel versenyeztünk már együtt, így pontosan tudjuk, hogy mennyire magas színvonalú a mezőny – szögezte le Herczig Norbert.

Az már biztos, hogy a páros a Horvát-ralin kezdi meg a szezont áprilisban, majd a Portugál-ralin, a Szardínia-ralin, az Akropolisz-ralin és a Közép-Európa-ralin szerepel, de a csapat dolgozik azon, hogy megteremtse a hátteret ahhoz, hogy további egy vagy két futamon részt tudjon venni.

A 2023-as rali-világbajnokság tizenhárom futamból áll. Az európai versenyek mellett Mexikóban, Kenyában, Chilében és Japánban rendeznek versenyt. A WRC2 kategóriában a nevezők maximum hét fordulóban indulhatnak, ebből a legjobb hat eredményt veszik figyelembe a szezon végén.

Borítókép: A Herczig Norbert, Ferencz Ramón kettős szintet lép a vb-indulással (Forrás: Srth.hu)