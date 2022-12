Úgy tűnik, Cristiano Ronaldo döntött a folytatásról

Szövetségi kapitányok sora távozott a katari világbajnokságot követően, és a futballisták közül is akadt, aki lemondta a válogatottságot a csalódást keltő kiesést követően, de Cristiano Ronaldo a hírek szerint nem tartozik utóbbi kategóriába. Portugália vb-címre éhes csapatkapitánya a torna előtt úgy nyilatkozott, hogy a luzitánok végső győzelme esetén felhagyna a futballal. Katarban viszont összetörtek az álmai azzal, hogy a válogatottja már a negyeddöntőben búcsúzott Marokkó ellenében, de a 37 éves támadó továbbra is sikerre éhes, és a Correio de Manha portugál napilap szerint még a 2024-es Európa-bajnokságon is szeretne részt venni, sőt azt is el tudja képzelni, hogy a 2026-os világbajnokságon is ott legyen – negyvenegy évesen.

Kérdés, hogy a játékoskeretbe egyáltalán beválogatnák-e a jelenleg a következő klubját kereső futballistát, tekintve, hogy már a mostani vb-n is csak epizódszerepet kapott, a kieséses szakasz mérkőzésein csupán csereként lépett pályára.

Borítókép: Walid Regragui szövetségi kapitány a marokkói válogatott sajtótájékoztatóján (Fotó: AFP/Karim Jaafar)