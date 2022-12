Marokkó elintézte, hogy Ronaldo ne vonuljon vissza

Ahogy a Svájc elleni nyolcaddöntőn, Cristiano Ronaldo a Marokkó elleni negyeddöntőn is a kispadon, míg a helyén berobbanó Goncalo Ramos természetesen a kezdőcsapatban találta magát. Ronaldónak így nem volt lehetősége megismételni korábbi teljesítményét a marokkói válogatott ellen: a két csapat legutóbbi összecsapásán, a 2018-as vb csoportkörében győztes gólt szerzett a 4. percben.

Társai ugyanakkor nélküle sem lassítottak. Joao Félix az 5. percben egy fejessel tesztelte Bunu kapust, aki szögletre mentett. A másik oldalon is akadt azonnal helyzet, de blokkolták Attijat Allah lövését. Ahogy az a marokkóiak eddig mérkőzésein is jellemző volt, a portugáloknál volt többet a labda, ők fektettek több energiát a támadásokba, az ellenfél szervezett védelmével azonban nemigen tudtak mit kezdeni. A vb-n eddig mindössze Kanada talált be a marokkói kapuba, Horvátország, Belgium és Spanyolország is gólképtelen maradt ellenük. A luzitánok is csak a kapufáig jutottak az első félidőben, amikor Bruno Fernandes a 45. percben tüzelt.

Igaz, ez már csak válasz volt a marokkói gólra, ami a 42. percben született meg. Attijat Allah beadása az oldalvonal mellől érkezett a kapu elé, Diogo Costa kapus elszámította magát, Juszef en-Nesziri ezt kihasználva mindenkinél magasabbra ugrott, és a hálóba bólintotta a labdát.

Fernando Santos az 51. percben Cristiano Ronaldót és Joao Cancelót is bevetette az egyenlítő gól megszerzése érdekében. Az ötszörös aranylabdás Ronaldónak ezzel 196-ra nőtt a fellépéseinek száma a nemzeti csapatban, amivel beállította a kuvaiti Bader al-Mutava válogatottsági rekordját.

De hiába volt még többet a portugáloknál a labda, a kaput eltaláló lövést nem tudtak felmutatni a második félidő hajrájáig, amikor is Félix lövésénél Bunu nyújtózkodva hárított. A 97. percben Pepének volt esélye az egyenlítésre, fejese viszont elszállt a kapu mellett. Marokkó válogatottja elbírta a hatalmas nyomást, 1-0-ra diadalmaskodott, és az első afrikai csapat lett, amely bejutott világbajnokságon a legjobb négy közé. Az elődöntőben az esti (20.00) Anglia–Franciaország mérkőzés győztese ellen folytatódik a marokkói csoda.

Portugália kiejtésével az afrikaiak alighanem Cristiano Ronaldo visszavonulását is megakadályozták. A 37 éves klasszis ugyanis a katari torna előtt azt nyilatkozta, ha hazája elhódítja a vb-címet, ő bizony abbahagyja a futballt. Az alapfeltétel nem teljesült, helyette a sztárcsatár sírva hagyta el a pályát.

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő:

Marokkó–Portugália 1-0 (1-0)

gólszerzők: En-Nesziri (42.)

kiállítva: Cheddira (90+2., Marokkó)

Borítókép: Marokkói gólöröm (Fotó: AFP/Brazil Photo Press/William Volcov)