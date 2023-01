Djokovics legnagyobb győzelme a tavalyi kitiltás után

Novak Djokovics tizedik döntőjét is megnyerte az Australian Openen. A szerb teniszklasszis idén Sztefanosz Cicipaszt verte a fináléban. Djokovics huszonkét Grand Slam-győzelmével ismét társcsúcstartó a férfiak között, hétfőtől újra ő a világelső, s ez a győzelem szemmel láthatóan rengeteget jelentett neki.

Novak Djokovics a 22-essel és a trófeával (Fotó: Europress/AFP/Martin Keep)

Djokovics a győzelme után felmászott a stábjához, előbb világgá üvöltötte a boldogságát, majd zokogásban tört ki. A díjátadón pedig meg is indokolta az érzelmek áradását.

– Minden körülményt figyelembe véve ez volt a legnehezebb és az egyik legfontosabb győzelmem pályafutásom során. Tavaly nem játszhattam itt, most visszatértem. A csapatom, a családom tudja, hogy mi mindenen mentem keresztül az elmúlt hetekben, a legjobb és a legrosszabb érzelmeket is megéltem, a pályán kívüli események is nagy nyomás alá helyeztek. Nagy megkönnyebbülés, hogy győzelemmel ért véget ez a verseny – mondta Djokovics, aki a díjátadón már 22-essel ellátott felsőt viselt. Az Eurosportnak adott nyilatkozata alapján ő nem is tudta, hogy készült ilyen ruhadarab, csak a díjátadó előtt szólt neki a csapata.