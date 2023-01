Íme tizenkét híres futballista, aki 2022-ben vonult vissza

– Nincs más választásom, mint hogy abbahagyjam a játékot. Hiába tettem meg minden tőlem telhetőt az elmúlt három hónapban, a térdem egyre jobban és jobban fáj – mondta szomorúan Franck Ribéry, aki októberben jelentette be, hogy hiába rendelkezik még érvényes szerződéssel, szögre akasztja a stoplist. A 39 éves francia szélső augusztus 14-én játszotta pályafutása utolsó mérkőzését a Salernitana mezében. Legnagyobb sikereit természetesen nem az olasz kis csapatnál aratta, hanem a Bayern Münchennél eltöltött tizenkét éve során, mialatt kilenc német bajnoki címet nyert és a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért, 2013-ban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az év játékosának választotta. Ribéry a visszavonulása után sem maradt feladat nélkül: a Salernitana edzői stábjában helyezkedett el.

Franck Ribéry. Fotó: NurPhoto via AFP

Carlos Tévez is hasonló utat választott magának, mint Ribéry. A 38 éves csatárt 2022 júniusában nevezték ki a Rosario Central vezetőedzőjének, de csak egy hónappal később jelentette be egy televíziós műsorban, hogy játékos-pályafutását befejezettnek tekinti, miközben valójában már több mint egy éve nem futballozott. A Premier League, Serie A és Bajnokok Ligája-győztes argentin öt ország klubjaiban 746 mérkőzésen lépett pályára, az argentin Boca Juniorsból indulva megfordult a brazil Corinthiansnál, az angol West Hamnél, Manchester Citynél, valamint a Unitednél is, az olasz Juventusnál, a kínai Sanghaj Senhuánál, mielőtt a Bocához visszatérve bezárult volna a kör.

Carlos Tévez már új szerepben tündököl. Fotó: AFP

Immáron a ma 31. születésnapját ünneplő Jack Wilshere is edzőként tevékenykedik, miután 2022 nyarán elvállalta Arsenal U18-as csapatának vezetését. Az Ágyúsok középpályása 19 évesen robbant be a köztudatba, amikor a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében lefocizta a pályáról a Barcelona sztárjait, begyűjtötte a meccs legjobbjának járó elismerést. Hiába zengtek azonban ódákat róla, a fiatal tehetség nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, mivel útját folyamatosan sérülések nehezítették. Az ominózus estét követő hat évben 151 találkozót kényszerült kihagyni, 1001 napon keresztül nem volt bevethető. 2015 és 2017 között mindössze öt fellépése volt a londoniaknál, így nem meglepő, hogy 2018-ban nem hosszabbították meg a szerződését. Wilshere-nek a dán Aarhus volt az utolsó állomáshelye, 30 évesen adta fel a futballt és egyben a sérülésekkel való örökös küzdelmet.

Jack Wilshere. Fotó: AFP/Claus Bech

Gonzalo Higuaín hallani sem akart az eddig említett játékosokhoz hasonló folytatásról. A 34 évesen visszavonult csatár semmilyen szinten nem akar a jövőben a labdarúgáshoz kötődni, mert elmondása szerint tönkreteszi az embert. Az Inter Miamit, a Chelsea-t, a Napolit és az AC Milant is megjárt Higuaín a magasságot és a mélységet is megtapasztalta, a Juventusszal és a Real Madriddal bajnoki címek sorát gyűjtötte be, az argentin válogatottal világbajnoki ezüstérmes lett, de a 2014-es és a 2018-as vb után is meggyűlt a baja az internetes trollokkal, akik folyamatosan sértegették. Elmondása szerint ma már tudja kezelni a beszólásokat (többek közt azért is, mert törölte magát a közösségi oldalakról), annak idején viszont magára vette ezeket, amit a mentális egészsége bánt.

Gonzalo Higuaín. Fotó: AFP/Getty Images/Lauren Sopourn

Gerard Piquét is rengeteg kritika érte ősszel, egyre kevesebb játékpercet kapott a Barcelonánál, míg végül 35 évesen, a szezon közepén bejelentette, hogy felhagy a futballal. A Marca lap a hirtelen döntést a mellőzés mellett a spanyol védő magánéleti válságával és az egyre növekvő üzleti birodalmával magyarázta, de Piqué a sportágtól sem akar elszakadni, ígérte, hogy még visszatér korábbi sikerei színhelyére. Nyolcszoros spanyol, illetve egyszeres angol bajnokként, négyszeres Bajnokok Ligája-győztesként (a Barcával háromszor, a Manchester Uniteddel egyszer diadalmaskodott), világ- és Európa-bajnokként vonul be a labdarúgás történelemkönyveibe.

Az említett öt nagyágyú mellett a 35 éves Arda Turan (török; Atlético Madrid, Barcelona, Galatasaray), a 35 éves Ramires (brazil; Benfica, Chelsea, Palmeiras), a 33 éves Holger Badstuber (német; Bayern München, Schalke, Stuttgart), a 37 éves Laurent Koscielny (francia; Arsenal), a 37 éves Alekszandar Kolarov (szerb; Manchester City, AS Roma, Internazionale), a 35 éves John Obi Mikel (nigériai; Chelsea), illetve a 38 éves Martin Skrtel (szlovák; Liverpool, Fenerbahce) is visszavonult.