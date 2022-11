Egy karrier dicstelen vége: Piqué elköszönt, majd kiállították

Gerard Piqué a múlt héten általános megdöbbenésre bejelentette, hogy az idény közepén, az Almería elleni bajnoki után visszavonul. Érzelmesre sikerült a búcsú, a Camp Nou közönsége annak rendje és módja szerint köszönt el a veterán védőtől.

Ezután következett az újabb csavar az ügyben: Piqué a búcsúmeccsét követően kedden leült a kispadra az Osasuna ellen. És ha már ott ült, nem is maradt csöndben, végül kiállíttatta magát, és nem is lépett pályára karrierje utolsó utáni mérkőzésén.

A katalánok játékosát több dolog is frusztrálhatta. A Barcelona David és Ruben García összjátéka után már a 6. percben hátrányba került, majd a 31. percben a játékosállománya is megfogyatkozott, miután Robert Lewandowski megkapta a második sárga lapját. Piqué már ekkor elkezdett zúgolódni, de végül csak a szünetben állították ki, amikor az öltözőfolyosón is mondta a magáét Jesús Gil Manzano játékvezetőnek, állítólag „lemadridistázta” őt.