Íme tíz híres labdarúgó, aki 2021-ben vonult vissza

„Nehéz ilyen körülmények között visszavonulni, de az élet az első – ezt tudtam már a kezdetektől fogva” – írta Twitter-oldalán Sergio Agüero, miután két héttel ezelőtt a Barcelona sajtótájékoztatóján könnyek között bejelentette a visszavonulását.

Az argentin gólzsák szavain nincs miért csodálkozni, hiszen nem jószántából hagyta abba a futballt, hanem a szíve „mondatta” vele, hogy ne folytassa. Október végén ugyanis a Barca Alavés elleni bajnokiján szédülésre és mellkasi fájdalmakra panaszkodott, ezért lecserélték, két héttel később pedig már arról cikkezett az argentin és a spanyol sajtó, hogy a 33 éves csatár szívritmuszavara miatt nem játszhat már a jövőben.

Agüero nem a Barcelonánál szerzett nevet magának, hiszen hosszú ideig sérült volt, így a katalán klubnál nyári átigazolása után mindössze öt alkalommal lépett pályára és egy gólt szerzett. Korábban az Atlético Madridnál és a Manchester Citynél viszont brillírozott, előbbi mezében 234 mérkőzésen 101 alkalommal volt eredményes, és egy Európa-liga, valamint egy Európai Szuperkupa-győzelemből vette ki a részét. Az angoloknál tíz évet húzott le, 390 tétmeccsen 260 gól volt a mérlege, és ötször nyerte meg a csapattal a Premier League-t. Főképp az első sikerült emlékezetesre: Agüero az idény utolsó bajnokijának 94. percében a QPR ellen szerzett gólja szó szerint aranyat ért a Citynek.

Sergio Agüero 2012-ben a Manchester City mezében. Fotó: MTI/EPA/Lindsey Parnaby

Manchester vörös oldalának egy támadólegendája is szögre akasztotta a cipőt, igaz, Wayne Rooney esetében ez nem jelentett meglepetést, mivel a futballista 2020 novemberétől a Derby County megbízott vezetőedzőjeként tevékenykedett. Rooney-t januárban véglegesítették az angol másodosztályú klub mestereként, ezzel egyetemben a játékos pályafutása véget ért.

– Fantasztikus karrierem volt, minden percét élveztem. Természetesen hiányozni fog a játék, de nagyon szerencsés voltam, kiváló csapatoknál szerepeltem. Gyerekkori álmom volt, hogy az Evertonnál játszhassak, a karrierem csúcspontja pedig az volt, hogy tizenhárom évet a Manchester Unitednél tölthettem. Mindig büszkén gondolok majd arra vissza, hogy a világ legjobb klubjához tartoztam ilyen hosszú ideig, és rengeteg trófeát nyertünk együtt – nyilatkozta Rooney a visszavonulásakor.

A 36 éves csatár büszke is lehet magára, hiszen ő a Vörös Ördögök és az angol válogatott gólrekordere, a Premier League történetében is csak Alan Shearer volt nála többször eredményes. Rooney emellett többek között ötszörös angol bajnoknak és egyszeres Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát.

Antonio Valencia (balra) 2016-ban a Manchester United mezében. Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A Sir Alex Ferguson nevével fémjelzett manchesteri aranyidőszaknak egy másik fontos szereplője is 2021-ben vonult vissza. Talán nem kapott annyi figyelmet, mint Rooney, de Antonio Valencia is hűségesen, tíz idényen keresztül szolgálta a Unitedet, 339 mérkőzésen lépett pályára a klub mezében. A 36 éves ecuadori hátvéd más sikerek mellett kétszer nyerte meg a Premier League-t, egyszer az Európa-ligát, majd 2019-ben hazatért, és az LDU Quito együttesénél töltött el egy idényt, végül a mexikói Queretarónál fejezte be a futballt.

A labdarúgástól 2021-ben elbúcsúzott klasszisok között Arjen Robben esete különleges, hiszen ő tavaly immáron másodszor vonult vissza, ezúttal véglegesen. A Chelsea-t és a Real Madridot is megjárt szélső a Bayern Münchennél teljesedett ki, ahol tíz évet töltött el, mielőtt 2019-ben abbahagyta volna a futballt. Hiányzott neki a játék, egy év szünet után folytatta, visszatérése után azonban folyamatosan sérülések hátráltatták, ezért nem volt más választása, mint véglegesen is befejezni a karrierjét. Mondhatjuk, hogy lezárult a kör, hiszen a holland cselkirály nevelőegyüttese, a Groningen volt játékos pályafutásának utolsó állomása. A 37 éves Robben a hazai mellett angol, spanyol és német bajnoki címeket is magáénak tudhat, egy időben mégis attól félt, örök vesztesnek titulálják majd visszavonulása után, hiszen világbajnoki és Bajnokok Ligája-döntőt is bukott el.

– Úgy gondolkodtam, nem lehetséges, hogy háromszor is vesztesként távozzak a pályáról. Ilyesmit senki sem írna be szívesen az önéletrajzába. Úgy beszéltek volna rólam, hogy ügyes volt, sok mindent elért, de nem nyert BL-t – nyilatkozta hajdanán.

Arjen Robben 2017-ben a Bayern München mezében. Fotó: MTI/EPA/Lennart Preiss

Félelme végül nem igazolódott be, 2013-ban megtört a jég, és a Bayern Münchennel a kontinens legfontosabb kupasorozatában is a csúcsra ért. Ezután az Európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte. Robben a holland válogatottban 96 találkozón jutott szóhoz, világbajnoki ezüst- és bronzérmes.

Sami Khedira önéletrajzát is megirigyelhetné bármelyik labdarúgó, már csak azért is, hiszen ő nemcsak a klubjaival, hanem a válogatottal is pezsgőzhetett, amikor Németország 2014-ben elhódította a világbajnoki címet. A Stuttgarttal német, a Juventusszal olasz, a Real Madriddal spanyol bajnok lett, utóbbival 2014-ben a Bajnokok Ligája-serleget is elhódította. A középpályás karrierje utolsó fél évét a sérülések jellemezték, így tavaly júliusban 34 évesen, a Herthánál eltöltött négy hónap után a visszavonulás mellett döntött.

Sami Khedira a világbajnoki trófeával 2014-ben. Fotó: MTI/EPA/EFE/Marcelo Sayao

Robben mellett egykori müncheni csapattársa, a BL-győztes és a horvát válogatottal vb-ezüstérmes Mario Mandžukić (Bayern München, Juventus, AC Milan; 35 éves) is 2021-ben fejezte be a futballt. Így tett még többek között a holland Klass-Jan Huntelaar (Ajax, Schalke; 38), a dán Nicklas Bendtner (Arsenal, Juventus; 33), a holland Ibrahim Afellay (Barcelona, PSV; 35) és a szenegáli Demba Ba (Chelsea; 36) is.

Borítókép: Wayne Rooney 2015-ben a Manchester United mezében (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)