A románok megdöbbentő dolgot állítanak a magyar futballistáról, erre Rossi is felfigyelhet

Ritka, hogy Romániában egy magyar futballistáról áradoznak, most mégis megtörtént. Ráadásul Daniel Pancu a román U21-es válogatott korábbi edzőjeként tudhatja, hogy mit beszél. Szerinte a Csíkszereda magyar védője, Hegedűs János kiemelkedik a román élvonalban.

Hegedűs János a román bajnokság legjobbja? Forrás: FK Csíkszereda

– A Csíkszeredában van a kedvenc középhátvédem. Nagyon szeretem azokat a játékosokat, akik kezdeményeznek, építik a támadásokat. Hegedűs János remek játékos, meggyőződésem, hogy a támadásépítési fázisban ő Románia legjobb védője – állította Pancu a román sportlap, a Gazeta Sporturilor szakértőjeként.

Román vélemény: senkinek sincsenek ilyen 30-35 méteres passzai

Itt nem is állt meg, a 29 éves magyar védőt Marius Constantinhoz, a korábbi román válogatott játékoshoz hasonlította. Pancu szerint a bajnokságban senkinek sincsenek olyan 30-35 méteres passzai, mint Hegedűs Jánosnak.

– Remek ütemben érkeznek a felívelései akár a pálya belső részén, akár a szélen – dicsérte Hegedűst a szakértő.

Hegedűs tavaly nyáron került a Csíkszeredához. A 189 centis védő korábban többek között a Vasasban, a Diósgyőrben, a Puskás Akadémiában és a Haladásban is futballozott, szerepelt az U21-e válogatottban is. Marco Rossi előszeretettel fedez fel a válogatottban a harmincas éveihez közeledő játékosokat, elég csak az októberi selejtezőkön gólt és gólpasszt jegyző, 29 éves Lukács Dánielre gondolni.

A románok szavai Hegedűsről Rossi figyelmét is felkelthetik?