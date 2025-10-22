Rendkívüli

Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottCristiano Ronaldo

Marco Rossi dermesztő választ adott az olaszoknak, és Ronaldóról is kitálalt

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Olaszországban adott exkluzív interjút. Marco Rossi jövője is szóba került a beszélgetésben, az olasz újságíró arról kérdezte, hogy a jövő évi világbajnokság után otthagyná-e a magyar válogatottat egy Serie A-s munkáért, amire dermesztő válasz érkezett. Marco Rossi arról is szót ejtett, hogy Cristiano Ronaldo ellen miért nem találtuk az ellenszert a portugálok elleni vb-selejtezőn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:19
Marco Rossi válaszolt a jövőjét firtató olasz kérdésre is Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Aktív napokat tölt Marco Rossi, aki a múlt heti világbajnoki selejtezők után tegnap a közösségi oldalán magyarázta el, hogy miért nem érdemes még a magyar válogatott pótselejtezős esélyeiről beszélni, de közben Olaszországban is interjút adott. Az olasz Tuttomercatoweb.com oldalon megjelent beszélgetésben Rossi részletesebben taglalta a válogatott vb-esélyeit, de szóba került a jövője, az esetleges Serie A-s szerepvállalása, az olasz válogatott helyzete és a Cristiano Ronaldo elleni taktika is.

Marco Rossi nem gondolkodik azon, hogy elhagyja a magyar válogatottat az olaszok kedvéért
Marco Rossi nem gondolkodik azon, hogy elhagyja a magyar válogatottat az olaszok kedvéért. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Marco Rossi kijelentette, hogy bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott elérheti a célját, és megszerezheti a pótselejtezőt érő második helyet Portugália mögött a vb-selejtezős csoportjának novemberi zárásakor.

– Én is bizakodó vagyok, ahogy mindenki más is – fogalmazott Rossi. – Az Írország elleni első meccs óta jól teljesítünk, de egyértelmű, hogy értek minket balszerencsés dolgok is. Ezekről most nem helyénvaló beszélni, mert az önsajnálat lenne, ami távol áll tőlem. Optimisták vagyunk.

A portugálok elleni meccsről Rossi elmondta, hogy jól teljesített a csapat a lisszaboni 2-2-n, hiszen egy ilyen erős válogatott ellen könnyű beleszaladni három-négy gólos vereségbe is, ami megtörtént már a múltban, de ha a mi akaratunk érvényesül, akkor sikerül eredményt elérni.

Marco Rossi dermesztő válasza az olaszoknak: Nem érdekel

Ezután az olaszok arról érdeklődtek Rossinál, zavarja-e az, hogy nemzetközi viszonylatban nem ismert név, keveset foglalkoznak vele.

– Magyarországon mindenképpen van médiavisszhang, de az, hogy nemzetközi szinten van-e, az nem igazán érdekel. Egem nem szponzorál senki, vagy talán nem vagyok elég érdekes figura a média számára – fejtegette az okokat Rossi.

Azt is felvetették neki, hogy a jövő évi világbajnokság után vállalna-e munkát a Serie A-ban. Ez ugye azt is jelentené, hogy otthagyja a magyar válogatottat, amelyhez 2030-ig köti a szerződése. Rossi dermesztő választ adott.

– Nem érdekel, nem gondolok rá, soha nem is gondoltam – csattant fel a Serie A-s kérdésre. – Most egyedül az fontos számomra, hogy kijussunk a vb-re, csak ezen jár a fejem. Az pedig, hogy kijutunk-e? Nos, sok múlik a sorsoláson.

Kérdezték Rossit az olasz válogatott helyzetéről is, amelynek a vb-re már kijutott Norvégia mögött a pótselejtezőt érő második hellyel kell beérnie.

– Őszintén szólva a Norvégia elleni vereség után a következő mérkőzéseket kétségtelenül sokkal gyengébb ellenfelek ellen játszották, így nem meglepő, hogy Olaszország magabiztosan verte meg őket. Az eredmények rendben vannak, kívülről nézve azt mondhatom, hogy elégedettek lehetünk Gennaro Gattuso munkájával; minden jót kívánok neki.

Előre tudtuk, mit fog tenni Ronaldo, mégis gólt szerzett

Rossi végezetül Cristiano Ronaldóról is beszélt, aki Lisszabonban két gólt szerzett a magyar válogatott ellen. A negyvenéves támadó ezzel Luxemburg után a magyarok ellen lőtte a legtöbb gólját a nemzeti csapatban.

– Ronaldo már nem rendelkezik azzal a frissességgel, mint 20 vagy 25 évesen, de idővel képes volt pozíciót váltani a pályán, és továbbra is életveszélyes a tizenhatoson belül – fogalmazott Rossi, aki kulisszatitkot is elárult: hiába tudták, mi fog történni, nem tudták levédekezni Ronaldót.

– Felkészítettük a csapatot arra, hogy elkerüljünk valamit, ami aztán kétszer is megtörtént. Pontosan tudtuk, hogy Ronaldo egy bizonyos helyre fog helyezkedni, és hogy a labda oda fog érkezni, mégis gólt szerzett ellenünk. Ha negyvenévesen még mindig képes vagy erre, akkor még a legszkeptikusabbaknak is fel kell ismerniük, hogy ő a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

