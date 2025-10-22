Marco Rossi dermesztő választ adott az olaszoknak, és Ronaldóról is kitálalt

Aktív napokat tölt Marco Rossi, aki a múlt heti világbajnoki selejtezők után tegnap a közösségi oldalán magyarázta el, hogy miért nem érdemes még a magyar válogatott pótselejtezős esélyeiről beszélni, de közben Olaszországban is interjút adott. Az olasz Tuttomercatoweb.com oldalon megjelent beszélgetésben Rossi részletesebben taglalta a válogatott vb-esélyeit, de szóba került a jövője, az esetleges Serie A-s szerepvállalása, az olasz válogatott helyzete és a Cristiano Ronaldo elleni taktika is.

Marco Rossi nem gondolkodik azon, hogy elhagyja a magyar válogatottat az olaszok kedvéért. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Marco Rossi kijelentette, hogy bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott elérheti a célját, és megszerezheti a pótselejtezőt érő második helyet Portugália mögött a vb-selejtezős csoportjának novemberi zárásakor.

– Én is bizakodó vagyok, ahogy mindenki más is – fogalmazott Rossi. – Az Írország elleni első meccs óta jól teljesítünk, de egyértelmű, hogy értek minket balszerencsés dolgok is. Ezekről most nem helyénvaló beszélni, mert az önsajnálat lenne, ami távol áll tőlem. Optimisták vagyunk.

A portugálok elleni meccsről Rossi elmondta, hogy jól teljesített a csapat a lisszaboni 2-2-n, hiszen egy ilyen erős válogatott ellen könnyű beleszaladni három-négy gólos vereségbe is, ami megtörtént már a múltban, de ha a mi akaratunk érvényesül, akkor sikerül eredményt elérni.

Marco Rossi dermesztő válasza az olaszoknak: Nem érdekel

Ezután az olaszok arról érdeklődtek Rossinál, zavarja-e az, hogy nemzetközi viszonylatban nem ismert név, keveset foglalkoznak vele.

– Magyarországon mindenképpen van médiavisszhang, de az, hogy nemzetközi szinten van-e, az nem igazán érdekel. Egem nem szponzorál senki, vagy talán nem vagyok elég érdekes figura a média számára – fejtegette az okokat Rossi.

Azt is felvetették neki, hogy a jövő évi világbajnokság után vállalna-e munkát a Serie A-ban. Ez ugye azt is jelentené, hogy otthagyja a magyar válogatottat, amelyhez 2030-ig köti a szerződése. Rossi dermesztő választ adott.

– Nem érdekel, nem gondolok rá, soha nem is gondoltam – csattant fel a Serie A-s kérdésre. – Most egyedül az fontos számomra, hogy kijussunk a vb-re, csak ezen jár a fejem. Az pedig, hogy kijutunk-e? Nos, sok múlik a sorsoláson.

Kérdezték Rossit az olasz válogatott helyzetéről is, amelynek a vb-re már kijutott Norvégia mögött a pótselejtezőt érő második hellyel kell beérnie.