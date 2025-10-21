idezojelek
Marco Rossi és a magas labdák

Már-már nincs olyan nyilvános szereplése Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányának, amikor ne szállna harcba az úgynevezett ellendrukkerekkel, a kéjesen gúnyolódó kommentelőkkel, újabban pedig, egy kalap alá véve őket az előző két csoporttal, az újságírókkal.

Ellendrukker – értjük a szó jelentését, ami a magyar válogatottra vonatkoztatva mégis értelmezhetetlen. Természetesen akadnak olyanok, akik magasról tesznek a futballra, azon belül a magyar válogatottra, jellem­zően a fociban is politikát keresnek és találnak, ezért frusztrációjukban kárörvendően fogadnak egy-egy kisiklást, vereséget, kellemetlen esetet. Csak éppen ők sohasem voltak és nem is lesznek szurkolók. Mert bár a vérbeli szurkoló lehet kritikus nem csupán a szövetségi kapitánnyal, még az imádott, csodált játékosokkal, akár Szoboszlai Dominikkal is, de az elképzelhetetlen, hogy a magyar válogatott vesztét akarná. Aki tehát nem a szurkolók közül vétetett, az definíciószerűen ellendrukker sem lehet.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya feleslegesen hadakozik
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya feleslegesen hadakozik Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kommentelők… Próbálom elképzelni a jelenetet. Amint Marco Rossi álmatlanul forgolódva azt böngészi, hogy a különböző közösségi felületeken ki mit irkál róla. Netán a hét egy megadott napján a kommunikációs munkatársaitól bekéri az őt becsmérlő bejegyzések listáját, természetesen precízen lefordítva, s nem csupán ömlesztve, hanem azokat súlyozva, csoportosítva, mintavételi próbának alávetve és ekképpen képet alkotva a népszerűségi indexéről. Nyugtassanak meg, ugye, ez képtelenség.

Netán a Facebook vagy más közösségi felület algoritmusa feldob Rossinak egy-egy hírt, bejegyzést, az olasz maest­ro tehát voltaképpen a virtuálisan csatasorba állított kommentelőkkel, leegyszerűsítve a mesterséges intelligenciával hadakozik?

Marco Rossi, ismerjük el, velünk, újságírókkal éveken át készségesen, sőt barátságosan viselkedett, partnerként tekintett ránk. Újabban mintha bennünket is kezdene kirekeszteni a maga világából. A kapitány az Örményország elleni, hazai, 2-0-s győzelem után osztotta ki a média ma már nem csupán tollforgató képviselőit. Azzal triumfált, a mérkőzés előtt senkitől sem hallotta vagy olvasta, miszerint Lukács Dánielt kellene az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland hiá­nyában a kezdőcsapatba jelölni, pedig lám-lám, a Puskás Akadémia csatára nyerőember lett. Ergo dunsztunk sincs a futballról, hiteltelen és alaptalan minden kritikus észrevétel, Rossi ki is mondta, maradjunk a kaptafánknál, mint a csizmadia, ugyebár. Kétségtelen, a nagy többség azt latolgatta, Rossi választása vajon Tóth Barnára vagy Gruber Zsomborra esik a portugálok ellen. Innen nézve Lukács bevetése és gólja magas labda, amit Rossi le is csapott.

Ám ha gonoszkodni támadna kedvünk, azt is mondhatnánk, végre egy húzás, ami bejött.

Ahhoz nem szükséges edzői diploma, hogy a Ferencváros középcsatára, Varga Barnabás, aki a nemzetközi klubsorozatokban is ontja a gólokat, alapember legyen a válogatottban. A megoldandó szakmai feladat a következő: ki legyen a helyettese a meccsek hajrájában, illetve sérülés, eltiltás esetén a kezdőben? Rossi ezt a szerepkört éveken át Ádám Martinra osztotta. Helyesen. Ám a szakállas, az étkezőasztal mellett is jól tartott középcsatár a légióslét után hazatérve árnyéka csupán önmagának, ráadásul gyakran sérüléssel bajlódik. Tavasszal, amikor legszebb éveit idézve párosával ontotta a gólokat, a fél ország azért rimánkodott Rossinak, hogy adjon újra lehetőséget Böde Dánielnek. Ő azonban hajthatatlan maradt, inkább Szabó Leventét hívta be a keretbe.

A német másodosztályban szereplő Braun­schweig csatára Isztambulban 2-1-es állásnál, a 70. percben állt be, a meccs statisztikai lapján a neve mellett három labdaérintés, egy-egy szerelés és szabálytalanság szerepel. S a mérkőzést végül 3-1-re vesztettük el. Félreértés ne essék: nem Szabó Leventén akarom elverni a port, lényegében újoncként (ez volt a második válogatott fellépése) már-már lehetetlen küldetést kellett volna teljesítenie. Már magam is többször leírtam: a törökök ellen nem csapatot kellett építeni, a párharcot kellett volna megnyerni az A osztályú tagság megőrzéséért. Ez is magas labda: Böde húsz plusz néhány perc alatt ne tudott volna háromszor labdához érni? S persze a budapesti visszavágón Szabó egyetlen percet sem kapott.

„Bár meghívhattam volna, de világos, hogy a mi játékunk nagyon más, mint a magyar bajnokság. Danit nagyon nehezen tudnánk beilleszteni akár 20-30 percre is” – az olasz tréner így érvelt utólag

A válogatottban nem a góllövés, a labda megtartása és elfejelése lenne a középcsatár feladata? Böde ráadásul többször bizonyította, hogy nemcsak a Kisvárda és a Kecskemét, hanem a Ferencváros nemzetközi porondon edződött védőit is képes zavarba hozni. Rossi más alkalommal ekképpen méltatta Bödét: Bognár György képes kiaknázni a képességeit. Ő maga miért nem? Rossi nyugodtan kiröhöghet: ha jó napja van, negyedórára Böde a Premier League-ben is megállná a helyét.

Nettó konokság, semmi egyéb.

Miként Bognár György pontosan rámutatott: Rossi Dublinban is hibázott, túl korán, már a 79. percben lecserélte Varga Barnabást, a helyére beküldött Tóth Barna neve mellett a statisztikai lapon a sok nulla mellett egyetlen adat, egy darab egyes szerepel, az is a neki kiosztott sárga lapért. Pedig Rossi szerint Tóth szeptemberben sokkal jobb formában volt, mint októberben, az örmények ellen ezért nem szavazott neki bizalmat. Még egy magas labda: vajon formán kívül Tóth hogyan játszott volna az írek ellen? Nem megbántva a termetes, rendkívül szerény és rokonszenves centert: alapképességeit tekintve messze elmaradt Bödétől; ha ő válogatott lehet, akkor Rossi kapitányságának immár több mint hét éve alatt Bödének legalább félszázszor kellett volna a nemzeti csapatban szerepelnie.

Ismerjük el, Lukács valóban nagyszerű húzás volt. Hogy mennyire vagány és rátermett futballista, azt nem is az örményeknek rúgott góljával, hanem a világsztárokkal teletűzdelt portugálok ellen bizonyította. Lisszabonban is bátran vállalkozott, párharcokat nyert, cselezett, a teljesítményét a Szoboszlainak adott gólpasszal koronázta meg. Rossi akkor érdemelne még nagyobb elismerést, ha már a Honvédnál eltöltött második korszakában felismeri a csatár kétségbevonhatatlan tehetségét. Lukács ugyan Rossinak köszönhetően 2015 novemberében, csupán 19 évesen bemutatkozott az NB I-ben, de a következő másfél évben egyetlen percet sem kapott az edzőtől. Valóban tíz évre volt szükség ahhoz, hogy Lukács beérjen? Ez viccnek is rossz. A tisztelt szakma, Rossival a soraiban, beskatulyázta a technikás támadót, Hornyák Zsolt volt az, aki – végre meglátva benne a lehetőséget– kiszabadította onnan.

Mielőtt levakarhatatlanul rám sütnék a bélyeget, nem ostorozni akarom Marco Rossit, csupán jobb belátásra bírnám: értelmetlenül hadakozik a törpe kisebbséget alkotó néhány rosszakaróval, a megalapozott kritikára pedig rendre rosszul reagál. Többször találkoztam vele személyesen, nem csak hivatalos szerepkörben, sajtótájékoztatón. Soha nem feledem, 2019-ben családi nyaraláson egészen Nápolyig merészkedtünk. Ha már arra jártam, gondoltam, felhívom a mestert, hátha éppen otthon tartózkodik. Szerencsém volt. Marco nem csupán a hívásomat fogadta, ellenkezőleg, ő invitált meg egy italra családostul a tengerparton. Négy éve pedig egy személyes interjú során az érzelmeit is feltárta, a beszélgetés egy pontján könnybe lábadt a szeme, amikor a családjáról mesélt.

Marco Rossi jó ember és jó szakember. Olyan a sajtója, amilyenben a szövetségi kapitányok sorában legutóbb a nemrég elhunyt Mezey Györgynek volt kegye csupán. A magyarok közül – mert a külföldiekkel szemben mindig megengedőbbek vagyunk. Hogy újabban neki is kijut a bírálatból, annak egyetlen oka van.

Sok-sok évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet egy néptáncos–népzenész házaspárról, akik Budapestről a Gyimesekbe, egy tényleg Isten háta mögötti kicsi faluba költöztek. Az internet vérkeringése még alig észlelhetően lüktetett Magyarországon, okostelefon és közösségi média pedig nem terhelte az idegrendszerünket, de lám, már a kilencvenes években is akadtak olyanok, akikben olyan erősen dolgozott a civilizációtól való elvonulás vágya, hogy a tettek mezejére léptek. Karrierközpontú világlátásunktól egyet oldalra és hátralépve, más nézőpontból szemlélődve egy ilyen döntésben csak az „őrültséget”, a küldetéstudatot, de még a feladat romantikus szépségét is felfedezhetjük. De nem ezen akarok elmélkedni. A filmből a következő jelenet ragadt meg bennem. Amikor arról kérdezték a házaspárt, mikor érezték úgy, hogy már nem vendégek, hanem valóban otthonra találtak a faluban, a férj a következő meglepő választ adta: 

amikor kerültek ellenségeink.

Üdv a klubban, Isten hozott Magyarországon, Marco! A hibáiddal együtt szeretünk.

Csinálják a fesztivált

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Fidesz-előny a kampánystartnál

