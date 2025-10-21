Marco Rossi és a magas labdák

Ellendrukker – értjük a szó jelentését, ami a magyar válogatottra vonatkoztatva mégis értelmezhetetlen. Természetesen akadnak olyanok, akik magasról tesznek a futballra, azon belül a magyar válogatottra, jellem­zően a fociban is politikát keresnek és találnak, ezért frusztrációjukban kárörvendően fogadnak egy-egy kisiklást, vereséget, kellemetlen esetet. Csak éppen ők sohasem voltak és nem is lesznek szurkolók. Mert bár a vérbeli szurkoló lehet kritikus nem csupán a szövetségi kapitánnyal, még az imádott, csodált játékosokkal, akár Szoboszlai Dominikkal is, de az elképzelhetetlen, hogy a magyar válogatott vesztét akarná. Aki tehát nem a szurkolók közül vétetett, az definíciószerűen ellendrukker sem lehet.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya feleslegesen hadakozik Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kommentelők… Próbálom elképzelni a jelenetet. Amint Marco Rossi álmatlanul forgolódva azt böngészi, hogy a különböző közösségi felületeken ki mit irkál róla. Netán a hét egy megadott napján a kommunikációs munkatársaitól bekéri az őt becsmérlő bejegyzések listáját, természetesen precízen lefordítva, s nem csupán ömlesztve, hanem azokat súlyozva, csoportosítva, mintavételi próbának alávetve és ekképpen képet alkotva a népszerűségi indexéről. Nyugtassanak meg, ugye, ez képtelenség.

Netán a Facebook vagy más közösségi felület algoritmusa feldob Rossinak egy-egy hírt, bejegyzést, az olasz maest­ro tehát voltaképpen a virtuálisan csatasorba állított kommentelőkkel, leegyszerűsítve a mesterséges intelligenciával hadakozik?

Marco Rossi, ismerjük el, velünk, újságírókkal éveken át készségesen, sőt barátságosan viselkedett, partnerként tekintett ránk. Újabban mintha bennünket is kezdene kirekeszteni a maga világából. A kapitány az Örményország elleni, hazai, 2-0-s győzelem után osztotta ki a média ma már nem csupán tollforgató képviselőit. Azzal triumfált, a mérkőzés előtt senkitől sem hallotta vagy olvasta, miszerint Lukács Dánielt kellene az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland hiá­nyában a kezdőcsapatba jelölni, pedig lám-lám, a Puskás Akadémia csatára nyerőember lett. Ergo dunsztunk sincs a futballról, hiteltelen és alaptalan minden kritikus észrevétel, Rossi ki is mondta, maradjunk a kaptafánknál, mint a csizmadia, ugyebár. Kétségtelen, a nagy többség azt latolgatta, Rossi választása vajon Tóth Barnára vagy Gruber Zsomborra esik a portugálok ellen. Innen nézve Lukács bevetése és gólja magas labda, amit Rossi le is csapott.