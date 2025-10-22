Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Poszt-trauma

Tanú lesz az egész ország

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

Bayer Zsolt
2025. 10. 22. 12:28
Fotó: Máthé Zoltán

Valóság nevű nagybátyánk reggel felkelt, nagyot nyújtózkodott, ivott egy jó erős feketét, és elindult ritka, ám nagy sétáinak egyikére. Elsőként besétált az Indexbe, akik már reggel 6.00-kor kiadták a következő cikket: „Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben”.

Ezt követően illatos keszkenőt orra alá szorítva beugrott a 24.hu szerkesztőségébe is, ahol az elszontyolodott redakció 6.38-kor kiadta a következő cikket „Szőlő utcai nyomozás: Látó János nem vállalta a poligráfos vizsgálatot”.

Ezt követően gázálarcot húzott a jó öreg Valóság, és sorra látogatta a 444, a Telex és a Hang szerkesztőségeit is, azok kávéval kínálták (de nem kért), ám ezentúl egyelőre nem léptek semmit, azóta is azon töprengenek, miképpen kellene tálalni a valóságot, az igazat, a Hangnál Lukács Csaba még a rózsaszín érmelegítő horgolását is abbahagyta, annyira töpreng.

És akkor lássuk, mit is hagyott hátra ezekben a redakciókban Valóság nevű nagybátyánk. Az Index nyomán a 24.hu adott ki cikket, most tőlük idézzük a lényeget.

„Tanúként hallgatta ki a nyomozó ügyészség »a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost« – írja az Index az ügyészségre hivatkozva. A lap a Központi Nyomozó Főügyészségtől kapott tájékoztatást a Szőlő utcai nyomozás állásáról.

Kovács Katalin ügyészségi szóvivő közlése szerint az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter – mint írták – az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen »Zsolt bácsiról« beszélt.

Az ügyészség szerint az utcai prédikátorként ismertté vált Látó János tanúként előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott »két srác«, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos »Zsolt bácsi«. A hatóság szerint arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy »nagyon magas rangú politikus«. Látó János a lap közlése szerint az ügyészségnek elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a »két srác«, aki annak idején odament hozzá, összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Azt írták: Látó János tanú nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.”

Hogy mik nem vannak! Tehát ez az idült idióta gazember, ez a Látó nevű „prédikátor”, aki olykor tud kínaiul és kézrátétellel gyógyít, ez a „koronatanú” hirtelen nem emlékszik semmire, nem tudja, és neki senki nem mondta, ki az a Zsolti bácsi, a hazugságvizsgálatot pedig nem vállalja.

Ez utóbbit legalább tökéletesen megértem.

Az összes többit nem. Vagy ha mégis, annál rosszabb.

Szóval a semmiről semmit nem tudó, nem emlékező és soha, senkit be nem azonosító Látó elmeséli ezt a sztorit egy másik ügyben rágalmazásért már frissen elítélt másik gazembernek, Juhász Péternek, aki nyáladzva nyilvánosságra hozza, s utána ezen csámcsog és kérődzik az ellenzéki politika, akik viszont már mind pontosan „tudják”, ki is az a Zsolti bácsi, behozzák az egész vödör sz…rt az ország házába, ott kiöntik, s amikor a megtámadott, megrágalmazott, feddhetetlen családapa védekezik, ráadásul feltűnően idegesen, akkor ezek vihognak, és arról pofáznak, hogy íme, itt a bizonyíték, védekezik és még ideges is, hát persze, hogy ő volt.

Lássuk tovább!

„A nyomozó ügyészség az idézett közlemény szerint az Ózd környéki gyermekvédelmi intézményekben és azok környékén is széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végzett, azonban senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről.

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki VálaszOnline-nak korábban interjút adó Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy »közszájon forgó« dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség – írták – tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba akként hivatkozott, hogy egy »befolyásos politikus családnak a tagjától« szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak. A tanú az ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami »a városban közbeszéd tárgyát képezi«, egyetlen konkrét tényről vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni. A Központi Nyomozó Főügyészség mindezek alapján arra jutott, hogy az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja – közölte végezetül Kovács Katalin szóvivő.”

Milyen érdekes, ugye? Amikor kihallgatásra kell menni, és tétje van a szónak, hirtelen senki nem tud semmit, senki nem emlékszik semmire, senkinek nincs egyetlen egy megnevezhető informátora sem, hirtelen mindenki csak „úgy hallotta” meg „közszájon forgó dologról” beszélt.

Ameddig nem volt semmi tétje, ameddig csak rágalmazni, csámcsogni, nyáladzani kellett, az összes eddig név szerint említett szemét gazember tele volt információval és informátorral, tanúval. 

Ameddig mindössze arról szólt a dolog, hogy a közösségi médiában legkedvesebb elfoglaltságának, a nyilvános lincselésnek és őrjöngő rágalmazásnak hódoló retkes prolikat kellett kielégíteni, ezeknek kellett muníciót szállítani egy feddhetetlen családapa ellen, addig ezek roppant bátrak, mindentudók és beavatottak voltak.

Most pedig a néma csend, az értetlenkedés, a semmit nem tudás bűzös szellője lengedez az ellenzéki emésztőgödör és sajtó felett.

De nehogy bármelyik azt gondolja, ennyivel megússza, megúszhatja. Mindenekelőtt Semjén Zsolt tökéletes pontossággal fogalmazta meg, ki is az a Zsolti bácsi: „S ha már azt a kérdést előhozta, hogy ki az a »Zsolti bácsi«, nos, képviselő asszony, nem ki, hanem mi. A maguk politikai terméke! Egy bomlott elme, egy zavart elméjű »próféta« fantáziája és egy politikai provokátor manipulációja. És persze szimbólum: az én esetemben egy ártatlanul megtámadott ember szimbóluma, az önök esetében az aljas és sunyi rágalmazás szimbóluma, a politikai gátlástalanság szimbóluma, és annak szimbóluma, hogy politikai haszonszerzésből biodíszletnek használnak gyerekeket.”

Erről van szó. S nevezzük meg azt a dékás „politikust” is, aki, miközben a „koronatanújuk”, a „próféta” éppen arról számolt be a kihallgatásán, miszerint „nem tudja”, „nem emlékszik”, nincs semmiféle tanúja, de a hazugságvizsgálatot nem vállalja, pusztán politikai haszonszerzésből ismét bevitte a vödör sz…rt a parlamentbe, és nekiállt szétlocsolni.

Kálmán Olgának hívják ezt a szemét gazembert.

Aki pontosan ugyanolyan szemét gazember, mint párttársai, Dobrev és Arató meg az összes többi, a vigyorgók, vihogók, sunyin rágalmazók, terjesztők, suttogók, az évek óta „pedfideszezők”, a lincselésre összehergelt tömegnek üvöltöző szemét gazember Puzsér – no és a sajtójuk, a 444-től a Hangig.

De nincs vége. Ugyanis Semjén Zsolt az összes rágalmazó rohadékot feljelentette. S történt egy nagyon fontos lépés. Ahogy a Semjén Zsolt ügyvédjének küldött levélből kiderül, „a vád képviseletét az I. és XII. kerületi ügyészség a Be. 379. paragrafus (4) bekezdése alapján átvette, egyúttal nyomozást rendelt el aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás vétségének gyanúja miatt. A Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség a nyomozás lefolytatásával a Készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát bízta meg.”

Tökéletes. Ennek pontosan így kellett történnie. 

Remélem, hamarosan kikérik Dobrev, Arató és Kálmán Olga mentelmi jogát is.

És egy biztos: nem kell majd tanúkat keresgélni.

Tanú itt az egész ország.

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

