Tanú lesz az egész ország

Valóság nevű nagybátyánk reggel felkelt, nagyot nyújtózkodott, ivott egy jó erős feketét, és elindult ritka, ám nagy sétáinak egyikére. Elsőként besétált az Indexbe, akik már reggel 6.00-kor kiadták a következő cikket: „Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben”.

Ezt követően illatos keszkenőt orra alá szorítva beugrott a 24.hu szerkesztőségébe is, ahol az elszontyolodott redakció 6.38-kor kiadta a következő cikket „Szőlő utcai nyomozás: Látó János nem vállalta a poligráfos vizsgálatot”.

Ezt követően gázálarcot húzott a jó öreg Valóság, és sorra látogatta a 444, a Telex és a Hang szerkesztőségeit is, azok kávéval kínálták (de nem kért), ám ezentúl egyelőre nem léptek semmit, azóta is azon töprengenek, miképpen kellene tálalni a valóságot, az igazat, a Hangnál Lukács Csaba még a rózsaszín érmelegítő horgolását is abbahagyta, annyira töpreng.

És akkor lássuk, mit is hagyott hátra ezekben a redakciókban Valóság nevű nagybátyánk. Az Index nyomán a 24.hu adott ki cikket, most tőlük idézzük a lényeget.

„Tanúként hallgatta ki a nyomozó ügyészség »a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost« – írja az Index az ügyészségre hivatkozva. A lap a Központi Nyomozó Főügyészségtől kapott tájékoztatást a Szőlő utcai nyomozás állásáról.

Kovács Katalin ügyészségi szóvivő közlése szerint az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter – mint írták – az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen »Zsolt bácsiról« beszélt.

Az ügyészség szerint az utcai prédikátorként ismertté vált Látó János tanúként előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett, ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott »két srác«, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos »Zsolt bácsi«. A hatóság szerint arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy »nagyon magas rangú politikus«. Látó János a lap közlése szerint az ügyészségnek elmondta azt is, hogy a mai napig nem tudja, ki volt az a »két srác«, aki annak idején odament hozzá, összesen három percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani. Azt írták: Látó János tanú nem vállalta vallomásának műszeres, azaz poligráfos vizsgálatát.”

Hogy mik nem vannak! Tehát ez az idült idióta gazember, ez a Látó nevű „prédikátor”, aki olykor tud kínaiul és kézrátétellel gyógyít, ez a „koronatanú” hirtelen nem emlékszik semmire, nem tudja, és neki senki nem mondta, ki az a Zsolti bácsi, a hazugságvizsgálatot pedig nem vállalja.

Ez utóbbit legalább tökéletesen megértem.