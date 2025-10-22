Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Szolnokgimnáziumautóbusznyomozás

Szolnoki buszbaleset: tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indult nyomozás

A rendőrség nyomozást indított annak érdekében, hogy kiderüljön, mi okozta a reggeli buszbalesetet Szolnokon, amikor egy helyi járat a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:31
Október 22-én reggel nyolc óra után egy helyi járatos autóbusz Szolnok–Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt, s a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött – írtuk korábban a Szoljon.hu hírportál értesülései alapján. A lappal a Szolnoki Rendőrkapitányság azóta közölte azt is, hogy tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.

Az ütközés ereje miatt mentőhelikoptereket is riasztottak (Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János)

Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők szerda reggel a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint életmentő beavatkozásra nem volt szükség, a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt. Többen könnyen sérültek – tette hozzá.

További információk, fotók és videó itt találhatók.

Borítókép: A helyszínre több mentőautó is érkezett (Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

