Varga Juditot alázza elképesztő stílusban Magyar Péter propagandistája

„Ha valódi gyűlöletet keres Magyar Péter, keresse azt a Tisza író-propagandistájánál” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. A blog úgy érezte, miután Magyar Péter egy MI-generált kép miatt (amelyen Manfred Weber pórázon tartja) „orbáni gyűlöletet” vizionál, időszerűnek találták, hogy a Tisza Párt egyik házi író-propagandistájának közösségimédia-felületén rövid szemlét tegyenek.

Vogronics András, akivel Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője pózol egyik bejegyzésében, az a fajta író-propagandista, aki nem megy a szomszédba, ha gyűlöletkeltésről, uszításról vagy mások – elsősorban a Fidesz politikusainak – dehumanizálásáról van szó.

A Tűzfalcsoport a csatolmányban található képek mellett felhívta a figyelmet a „Tapsoljátok vissza állva, bazdmeg” és a „Halálhörgés siralom” című posztjából kiemelt néhány idézetet. Az első írásban Vogronics András egyébként Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot alázza.