Varga Juditot alázza elképesztő stílusban Magyar Péter propagandistája

Vogronics András tiszás író nem megy a szomszédba, ha gyűlöletkeltésről, uszításról van szó – erről írt a közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. Miután Magyar Péter „orbáni gyűlöletet” kezdett el harsogni, a blog időszerűnek találta, hogy egy rövid szemlét tegyenek a Tisza Párt egyik házi író-propagandistájánál.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 13:37
„Ha valódi gyűlöletet keres Magyar Péter, keresse azt a Tisza író-propagandistájánál” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. A blog úgy érezte, miután Magyar Péter egy MI-generált kép miatt (amelyen Manfred Weber pórázon tartja) „orbáni gyűlöletet” vizionál,  időszerűnek találták, hogy a Tisza Párt egyik házi író-propagandistájának közösségimédia-felületén rövid szemlét tegyenek.

Vogronics András, akivel Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője pózol egyik bejegyzésében, az a fajta író-propagandista, aki nem megy a szomszédba, ha gyűlöletkeltésről, uszításról vagy mások – elsősorban a Fidesz politikusainak – dehumanizálásáról van szó. 

A Tűzfalcsoport a csatolmányban található képek mellett felhívta a figyelmet a „Tapsoljátok vissza állva, bazdmeg” és a „Halálhörgés siralom” című posztjából kiemelt néhány idézetet. Az első írásban Vogronics András egyébként Magyar Péter volt feleségét, Varga Juditot alázza.  

  • „Juditka, gyere vissza! Te tudod megmenteni a bűnszervezetet. Benned minden megvan, ami ehhez kell. Hegedülve focizol, a hajadat dobálva menekülsz a gonosz provokátorok elől, sírva meséled el, hogyan rugdaltad a volt férjedet, lövésed nem volt a Pegasus kémszoftverről és arról, hogy a minisztériumodban Völnerék miket műveltek, és természetesen Kati barátnőddel egyetemben K. Endréről sincs mondanivalód másfél éve. Te kellesz, te vagy a felmentő sereg, ki más? B…ssza meg, és az a kurva jogállamisági fogalom sem lett még azóta se megmagyarázva, mióta te előálltál, és értetlenkedve gúnyolódtál, hogy nem érted, mit akar tőletek Brüsszel.” 
  • „Nagyon úgy néz ki, hogy nemcsak a Tisza árad, de a szar is a nyakunkig ér, bár szerintem ezt rajtam kívül már elég sokan megszokhatták, mondhatni be sem kell fogni az orrunkat, mert rezisztenssé váltunk a kormánypárt politikai végtermékeit illetően.”
  • „Pedig nagyon sok guruló dollárt fizettek azért, hogy Júdást magánaudiencián fogadja a szőke megváltót, és ő büszkén döngethesse a mellkasát, hogy ő már Trump előtt is Trump volt. Meg persze a Készpénz Péter is. Ők ketten. Azt gondolta, hogy nála nagyobb g…ci nincs a földkerekségen, de tévedett. A parókás bohóc nála nagyobb játékos és nagyobb tétekkel játszik, ez csak egy kis piti zsebtolvaj hozzá képest, bármennyire is úgy adja elő magát, hogy ő egy megkerülhetetlen tényező. Nevetséges és szánalmas.”
  • „A lényeg, hogy hullanak a gyengék, hullik a férgese.”

 

Borítókép: Vogronics András író (Forrás: Facebook)

 

 

