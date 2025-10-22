Rendkívüli

Orbán ViktorTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter így próbálja majmolni Orbán Viktort + videó

Magyar Péter nem csinált mást, mint folyamatosan utánozza Orbán Viktor miniszterelnököt – erről beszélt a Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke a holnapi békemenet kapcsán sem maradt el a „majmolással”, ellenrendezvényként meghirdette az úgynevezett nemzeti menetet. Azonban a párt vezetőségében dolgozó forrásunk szerint egyelőre úgy tűnik, nem Magyar Péter számítása szerint alakulnak a dolgok.

2025. 10. 22. 11:34
– Ez a majmolás már megint. Most Magyar Péter éppen azon hisztizik, hogy a Hősök terén ő is pont ugyanonnan szeretne beszédet mondani, mint annak idején Orbán Viktor – hívta fel a figyelmet a Facebook-videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett: ez nem egyedi eset. Kifejtette: amikor Orbán Viktor kötcsei pikniket tart, akkor Magyar Péter is tart egyet. – Amikor Orbán Viktor Tusnádra megy egy fesztiválra beszédet mondani, akkor Magyar Péter is odamegy a környékre egy fesztiválra beszédet mondani. Ha Orbán Viktor évértékelőt tart, akkor Magyar Péter pont ott focizgat a környéken. Orbán Viktor azt mondja, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, akkor Magyar Péter is ezt eltanulja. Hogyha Orbán Viktor tisztelegve köszön a közönségnek vagy bárkinek, akkor Magyar Péter is utánozza. Ha Orbán Viktor nemzeti konzultációt hirdet, akkor Magyar Péter is – sorolta.

Mint arról lapunk is beszámolt, holnap békemenet lesz: a szervezők mindenkit a Kossuth térre várnak, hogy együtt hallgassák meg Orbán Viktor ünnepi beszédét. Ahogy Kocsis Máté is említette, Magyar Péter itt sem maradt el a „majmolással”, ellenrendezvényként meghirdette az úgynevezett nemzeti menetet. Azonban a Tisza Párt vezetőségében dolgozó forrásunk szerint egyelőre úgy tűnik, nem a pártelnök számítása szerint alakulnak a dolgok. Elárulta: Magyar Péter attól tart, nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

 

