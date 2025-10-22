Figyelem, a nemzeti ünnepnapon is változnak az üzemanyagárak!

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak – közölte a Holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj is bruttó két-két forinttal drágul.

A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 576 Ft/liter,

gázolaj: 579 Ft/liter.

Nemrégiben megírtuk, hogy szeptemberben is kedvezőbb feltételekkel tankolhattak a magyar családok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai üzemanyagárak továbbra is a régiós átlag alatt maradtak, nálunk volt a legkedvezőbb a tankolás. A 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban, így a kormány célja – a versenyképes és stabil üzemanyagárak biztosítása – ismét teljesült.