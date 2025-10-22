benzingázolajüzemanyag

Figyelem, a nemzeti ünnepnapon is változnak az üzemanyagárak!

A 95-ös és a gázolaj ára is módosul.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 9:51
illusztráció Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak – közölte a Holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj is bruttó két-két forinttal drágul.

A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 576 Ft/liter,
  • gázolaj: 579 Ft/liter.
Üzemanyagárak: szeptemberben is kedvezőbb feltételekkel tankolhattak a magyar családok

Üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban

Nemrégiben megírtuk, hogy szeptemberben is kedvezőbb feltételekkel tankolhattak a magyar családok. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai üzemanyagárak továbbra is a régiós átlag alatt maradtak, nálunk volt a legkedvezőbb a tankolás. A 95-ös benzin és a gázolaj Magyarországon olcsóbb volt, mint a szomszédos országokban, így a kormány célja – a versenyképes és stabil üzemanyagárak biztosítása – ismét teljesült.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

