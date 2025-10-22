Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Magyarország érdeke ellentétes azzal, amit Brüsszelben terveznek + videó

Újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek békét szeretnének – hangsúlyozta Gulyás Gergely. A miniszter mindenkit arra kért, hogy támogassa aláírásával a brüsszeli háborús tervekkel szembeni ellenállást.

2025. 10. 22.
Az elmúlt hetekben Brüsszelben fontos döntések születtek az Ukrajnába szánt fegyverek szállítását, illetve az ország uniós csatlakozását érintően – közölte Gulyás Gergely a brüsszeli háborús tervek ellen indított aláírásgyűjtéssel összefüggésben.

Budapest, 2025. október 9. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én. MTI/Illyés Tibor
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában arra a kérdésre, miért fontos, hogy minél többen aláírják ezt az ívet, azt válaszolta: fokozni akarják a fegyverszállítást, és Amerika abban a pozícióban lesz, aki fegyvert gyárt, de Európa fizeti ki vagy kell, hogy kifizesse a fegyvert, amit Ukrajnának akarnak szállítani.

Mindig is azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, és fegyvert ne szállítsunk, más formában humanitárius segítséget nyújtottunk, de fegyvert ne szállítsunk

– tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint az is egyértelmű, hogy az újjáépítés költségeit az Egyesült Államok Európára akarja terhelni, vagy legalábbis saját maga ebben nem fog részt venni. „Úgy tűnik, hogy Európa e költségek viselésére is készen áll, eközben fel akarják gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását” – tette hozzá a miniszter, hangsúlyozva, hogy

Magyarország érdeke ellentétes azzal, amit Brüsszelben terveznek.

Ezért fontos a magyar kormánynak az itthoni támogatottsága, hogy sikerrel védhesse meg az európai és egyértelműen magyar érdeket, ami az, hogy

tartsuk magunkat távol a háborútól, ne vonódjunk be ebbe a háborúba, és Európa elsősorban a saját versenyképességére, saját gazdasági növekedésére legyen tekintettel, mert az elmúlt három és fél évben egy elhibázott szankciós politika és egy elhibázott hozzáállás a háborúhoz okozza mindazokat a gazdasági nehézségeket, amelyekkel szembesülünk itt, Közép-Európában és Európában mindenütt

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Tátra téri piacon tartott aláírásgyűjtésen Pesterzsébeten 2025. október 11-én (Borítókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


