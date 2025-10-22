Rendkívüli

Musk kijózanító jóslata a mesterséges intelligenciáról

Elon Musk legújabb X-bejegyzésében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia és a robotizáció lehetséges következményeire: szerinte a gépek minden munkahelyet kiválthatnak, és a munka végül opcionálissá válhat.

Sebők Barbara
2025. 10. 22. 13:40
Elon Musk figyelemfelkeltő gondolatokat osztott meg X-fiókján a mesterséges intelligenciáról Forrás: AFP
Elon Musk figyelemfelkeltő gondolatokat osztott meg X-fiókján a mesterséges intelligenciáról és a robotizáció jövőjéről. Bejegyzésében azt írta, hogy az AI és a robotok a jövőben minden munkahelyet felválthatnak.

A milliárdos szerint a munka szerepe radikálisan átalakulhat.

A munka opcionális lesz, mint például a saját zöldségek termesztése, ahelyett, hogy boltban vásárolnánk őket

– fogalmazott Musk.

Musk gondolatai újraélesztik a vitát az automatizációról

Ezzel arra utalt, hogy a jövőben a technológia lehetővé teheti, hogy az emberek sokkal szabadabban választhassanak munkahelyet, mivel a gépek veszik át a legtöbb mindennapi feladatot. Musk gondolatai újraélesztik a vitát arról, milyen társadalmi és gazdasági változásokkal kell számolni a teljes automatizáció korában.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

