Musk kijózanító jóslata a mesterséges intelligenciáról

Elon Musk figyelemfelkeltő gondolatokat osztott meg X-fiókján a mesterséges intelligenciáról és a robotizáció jövőjéről. Bejegyzésében azt írta, hogy az AI és a robotok a jövőben minden munkahelyet felválthatnak.

Elon Musk figyelemfelkeltő gondolatokat osztott meg X-fiókján a mesterséges intelligenciáról Fotó: AFP

A milliárdos szerint a munka szerepe radikálisan átalakulhat.

A munka opcionális lesz, mint például a saját zöldségek termesztése, ahelyett, hogy boltban vásárolnánk őket

– fogalmazott Musk.

Musk gondolatai újraélesztik a vitát az automatizációról

Ezzel arra utalt, hogy a jövőben a technológia lehetővé teheti, hogy az emberek sokkal szabadabban választhassanak munkahelyet, mivel a gépek veszik át a legtöbb mindennapi feladatot. Musk gondolatai újraélesztik a vitát arról, milyen társadalmi és gazdasági változásokkal kell számolni a teljes automatizáció korában.