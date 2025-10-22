Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Hansi Flick eltiltásáról döntöttek, de a Barcelona ezt nem fogadja el + videó

A Spanyol Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága mai döntése alapján Hansi Flicket, a Barcelona vezetőedzőjét egy mérkőzésre szóló eltiltással sújtották, miután múlt szombaton a Girona elleni bajnoki találkozón két sárga lapot kapott, így kiállították. Hansi Flick vasárnap este nem ülhet le a kispadra a Real Madrid–Barcelona rangadón. Ám a Barca nem adja fel, a fellebbviteli bizottsághoz fordul.

2025. 10. 22. 13:19
Hansi Flick egy meccsre szóló eltiltást kapott Forrás: AFP
A La Liga 9. fordulójában szombaton a Barcelona csak a csereként beállt Ronald Araujo 93. percben szerzett góljával tudta legyőzni 2-1-re vendégét, a Girona csapatát, és Hansi Flick nagyon feszült volt a találkozón. A Barca trénere a végjátékban egymás után két sárga lapot is kapott, így kiállították. Flick az elmondása szerint csak a csapatát ösztökélte, azért tapsolt, nem Jesús Gil Manzano játékvezetőt kritizálta, utána pedig az egyik játékosát, Frenkie de Jongot biztatta érzelmesen, akkor sem a  játékvezetőt szidta, és ezt el akarta magyarázni a bírónak. Ezt követően jött Ronald Araujo gólja, a tréner pedig a lelátón kétszer is obszcén kézmozdulatot tett a bíró irányába. Flick erről is azt mondta, hogy ez sem a játékvezetőnek szólt, az örömében egyszerűen ez tört ki belőle.

Hansi Flick, a Barcelona trénere így „örült” csapata hosszabbításban szerzett góljának
A Barcelona trénere nagy bajba kerülhetett volna, ha a játékvezető a mutogatást beírja a jelentésébe, de erre nem került sor. Flick egyébként azt sem tehette volna meg, hogy felül a lelátóra, a szabályok értelmében azonnal az öltözőbe kellett volna mennie. A katalán klub azonban a piros lapja ellen is tiltakozott, mondván, hogy nem volt jogos a két sárga, mert a tréner szavai az első esetnél nem a játékvezetőnek szóltak, és ezt felvételekkel igyekezett bizonyítani.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága azonban ma elutasította a Barcelona fellebbezését, Flick megkapta a piros lap után járó, egy meccsre szóló eltiltását. Jesús Gil Manzano játékvezető azt írta: a 90. percben a döntésére tapsolt tiltakozásként, majd rögtön utána kézmozdulattal jelezte, hogy nem ért egyet a sárga lappal.

A fegyelmi bizottság a fegyelmi szabályzat 27. cikkelye alapján döntött, miszerint a játékhoz kapcsolódó játékvezetői döntéseket véglegesnek kell tekinteni, kivéve a nyilvánvaló hibát.

Hansi Flick így vasárnap este nem ülhet le a kispadra a Real Madrid–Barcelona rangadón, november 2-án a Barca Elche elleni hazai bajnokiján térhet vissza. De Flick még örülhet is, mert maga az a tény, hogy a kiállítása után nem ment be az öltözőbe, akár hárommeccses eltiltással is járhatott volna. Ezt azért nem büntették, mert ez sem szerepel a játékvezető jelentésében.

Ám a Barcelona nem adja fel, nem fogadja el a fegyelmi bizottság egymeccses eltiltátásra vonatkozó döntését sem, a klub a fellebbviteli bizottsághoz fordul.

 

 

