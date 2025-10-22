Magyar huszárok római kocsiversenyt mutattak be Marokkóban + fotók

Magyar huszárok jártak Észak-Afrikában – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Honvédelmi Minisztérium. Bejegyzésük szerint a magyar lovaskultúra Marokkóba is eljutott, ugyanis a szilvásváradi ménesgazdaság, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály lovasai és a Készenléti Rendőrség hajtói El Jadidában és Rabatban képviselték hazánkat.

A királyi család előtt zajló Salon du Cheval rendezvényen a magyar lovasok bemutatták a római kocsiversenyt, a magasiskolás lovaglást és a híres karüsszelt is.

A sikeres bemutatók után a magyar lovasok a Longines Global Champions Tour verseny műsorában is szerepeltek, ezzel is tovább erősítve Magyarország lovas hagyományait a nemzetközi porondon – írták.