Hadihajós kiképzést tart a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Dunán a Szerb Hadsereg hadihajósaival a mai naptól, azaz október 17-től október 21-ig – írják a közösségi oldalukon.
Hadihajós kiképzés lesz Szentendrénél, ezt biztosan látni akarja majd
Hallani pedig fogja, akarja vagy sem.
A gyakorlat a szentendrei szigetcsúcs alsó csücskétől a Megyeri hídig, illetve attól még északra, nagy vonalakban két kilométernyire a Duna szakaszán zajlik, és hanghatással jár.
Hozzáfűzik, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. A lakosság megértését és türelmét köszönik.
