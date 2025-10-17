Magyar Honvédség 1 Tűzszerész és Folyamőr EzredMegyeri hídighadihajósszigetcsúcs

Hadihajós kiképzés lesz Szentendrénél, ezt biztosan látni akarja majd

Hallani pedig fogja, akarja vagy sem.

2025. 10. 17.
Hadihajós kiképzést tart a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Dunán a Szerb Hadsereg hadihajósaival a mai naptól, azaz október 17-től október 21-ig – írják a közösségi oldalukon. 

A gyakorlat a szentendrei szigetcsúcs alsó csücskétől a Megyeri hídig, illetve attól még északra, nagy vonalakban két kilométernyire a Duna szakaszán zajlik, és hanghatással jár.

Hozzáfűzik, a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. A lakosság megértését és türelmét köszönik. 

 

