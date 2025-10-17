A gyermek vette észre, hogy valaki webkamerán keresztül figyeli fürdés közben a Pest vármegyei házban

A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel, a legfiatalabb óvodáskorú volt. A vádlott február 4-ig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják az illemhelyet, vagy amikor édesanyja a legkisebb gyermeket fürdeti. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek.

A vádlott megfigyelésének az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.