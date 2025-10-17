A férfi januárban, egy Gödöllő közeli településen, az általa korábban lakott ház padlásán webkamerát helyezett el úgy, hogy tökéletes rálátása legyen arra, mi történik a fürdőszobában. A vádlott a mobiltelefonján keresztül online, közvetlenül tudta követni a fürdőszobai eseményeket, illetve a történteket memóriakártyára rögzítette.
A gyermek vette észre, hogy valaki webkamerán keresztül figyeli fürdés közben a Pest vármegyei házban
Vádat emelt egy férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség, aki rejtett kamerán keresztül figyelte és rögzítette egy ház fürdőszobájában történteket, és így kiskorúakról gyermekpornográf felvételeket készített.
A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel, a legfiatalabb óvodáskorú volt. A vádlott február 4-ig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják az illemhelyet, vagy amikor édesanyja a legkisebb gyermeket fürdeti. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek.
A vádlott megfigyelésének az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.
A főügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, és minden tevékenységtől való végleges eltiltását indítványozta, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
