A gyermek vette észre, hogy valaki webkamerán keresztül figyeli fürdés közben a Pest vármegyei házban

Vádat emelt egy férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség, aki rejtett kamerán keresztül figyelte és rögzítette egy ház fürdőszobájában történteket, és így kiskorúakról gyermekpornográf felvételeket készített.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 17. 12:57
illusztráció Forrás: Pexels
A férfi januárban, egy Gödöllő közeli településen, az általa korábban lakott ház padlásán webkamerát helyezett el úgy, hogy tökéletes rálátása legyen arra, mi történik a fürdőszobában. A vádlott a mobiltelefonján keresztül online, közvetlenül tudta követni a fürdőszobai eseményeket, illetve a történteket memóriakártyára rögzítette.

A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel, a legfiatalabb óvodáskorú volt. A vádlott február 4-ig több olyan felvételt is rögzített, amelyeken a kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják az illemhelyet, vagy amikor édesanyja a legkisebb gyermeket fürdeti. Ezen felvételeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül szerepeltek.

A vádlott megfigyelésének az egyik gyermek vetett véget, amikor felfedezte a plafonba rejtett webkamerát.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével és tiltott adatszerzés bűntettével vádolja. 

A főügyészség a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, és minden tevékenységtől való végleges eltiltását indítványozta, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.


