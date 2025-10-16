Egy férfi csörgette meg október szerdán éjszaka háromnegyed tizenegy környékén a 112-es segélyhívó számot, mivel a feleségével Szentkirályra tartottak busszal, de leszállva egy földúton bementek a kecskeméti tanyavilágba, és eltévedtek – írja a rendőrségi portál.
Az éj leple alatt sikerült megmenteni a Kecskemét környékén eltűnt magyar házaspárt, miután lemerült a telefonjuk
Bravúr!
Az ügyeletes ötven percen keresztül beszélt a férfival, közben tájékozódási pontokat kért tőle. Bár az odairányított szolgálati autó hangjelzése már halkan hallatszott a hívásban, a páros nem találta meg a rendőröket a koromsötétben. A telefon azonban nem bírta tovább, nem sokkal éjfél előtt lemerült. A rendőrök – többek között a hideg miatt – a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület segítségét kérték, amelynek tagjai rövid időn belül a helyszínre is értek, és megkezdődött a kutatómunka.
További Belföld híreink
Végül negyed kettőkör az egyik rendőri egység találta meg a párt, a helyszínre érkező mentősök pedig megvizsgálták őket. A rendőrök ezt követően épségben hazavitték a bajbajutottakat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött
Tommaso Debenedetti korábban számos híresség halálhírét terjesztette, köztük XVI. Benedek pápáét, J.K. Rowling brit írónőét és Fidel Castróét.
Orbán Viktor: Már csak egy hét!
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren.
A világ tudományos elitje találkozik Budapesten
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat lesz a házigazdája az Academia Europaea 2026. évi konferenciájának.
Vitályos Eszter kormányszóvivó most édesanyaként fordul a közvéleményhez + videó
A kormányszóvivó szerint nemet kell mondani a háborúra, a sorkatonaság visszaállítására.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött
Tommaso Debenedetti korábban számos híresség halálhírét terjesztette, köztük XVI. Benedek pápáét, J.K. Rowling brit írónőét és Fidel Castróét.
Orbán Viktor: Már csak egy hét!
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren.
A világ tudományos elitje találkozik Budapesten
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat lesz a házigazdája az Academia Europaea 2026. évi konferenciájának.
Vitályos Eszter kormányszóvivó most édesanyaként fordul a közvéleményhez + videó
A kormányszóvivó szerint nemet kell mondani a háborúra, a sorkatonaság visszaállítására.