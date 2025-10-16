Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

tanyavilágbuszrendőrségifeleségházaspár

Az éj leple alatt sikerült megmenteni a Kecskemét környékén eltűnt magyar házaspárt, miután lemerült a telefonjuk

Bravúr!

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 16. 18:01
mysterious,forest,lost
illusztráció Forrás: Pexels
Egy férfi csörgette meg október szerdán éjszaka háromnegyed tizenegy környékén a 112-es segélyhívó számot, mivel a feleségével Szentkirályra tartottak busszal, de leszállva egy földúton bementek a kecskeméti tanyavilágba, és eltévedtek – írja a rendőrségi portál. 

Az ügyeletes ötven percen keresztül beszélt a férfival, közben tájékozódási pontokat kért tőle. Bár az odairányított szolgálati autó hangjelzése már halkan hallatszott a hívásban, a páros nem találta meg a rendőröket a koromsötétben. A telefon azonban nem bírta tovább, nem sokkal éjfél előtt lemerült. A rendőrök – többek között a hideg miatt – a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület segítségét kérték, amelynek tagjai rövid időn belül a helyszínre is értek, és megkezdődött a kutatómunka. 

Végül negyed kettőkör az egyik rendőri egység találta meg a párt, a helyszínre érkező mentősök pedig megvizsgálták őket. A rendőrök ezt követően épségben hazavitték a bajbajutottakat.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
