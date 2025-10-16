Folytatódik a nyugodt, változóan felhős, őszi időjárás a hétvégén. Érdemi csapadékra nem kell készülni, de szombaton elsősorban északkeleten lehet zápor. A hőmérséklet vasárnapra kissé visszaesik, a legmelegebb órákban mindössze 9-14 fok várható, és visszatérnek a hajnali fagyok is – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Berúgják az ajtót a hétvégén a kemény hajnali fagyok
Szóval ősz van.
Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12–18 fok között várható.
További Belföld híreink
Szombaton nagyrészt erősen vagy közepesen felhős lesz az ég, majd gomolyosodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Elvétve, elsősorban északkeleten előfordulhat eső, záporeső. Az északnyugati, északi szél megélénkül, főként az Észak-Dunántúl és a főváros tágabb környezetében meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 5-10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 12-17 fok között valószínű.
További Belföld híreink
Vasárnap a hajnalra foltokban képződő köd és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg az északnyugatiról délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, délután 9 és 14 fok között alakul.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az éj leple alatt sikerült megmenteni a Kecskemét környékén eltűnt magyar házaspárt, miután lemerült a telefonjuk
Bravúr!
Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött
Tommaso Debenedetti korábban számos híresség halálhírét terjesztette, köztük XVI. Benedek pápáét, J.K. Rowling brit írónőét és Fidel Castróét.
Orbán Viktor: Már csak egy hét!
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren.
A világ tudományos elitje találkozik Budapesten
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat lesz a házigazdája az Academia Europaea 2026. évi konferenciájának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az éj leple alatt sikerült megmenteni a Kecskemét környékén eltűnt magyar házaspárt, miután lemerült a telefonjuk
Bravúr!
Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött
Tommaso Debenedetti korábban számos híresség halálhírét terjesztette, köztük XVI. Benedek pápáét, J.K. Rowling brit írónőét és Fidel Castróét.
Orbán Viktor: Már csak egy hét!
Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren.
A világ tudományos elitje találkozik Budapesten
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat lesz a házigazdája az Academia Europaea 2026. évi konferenciájának.