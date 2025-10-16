Újabb lezárásra kell készülniük az M7-es autópályán ingázóknak – írja a Feol. A velencei új gyalogos- és kerékpáros híd építése ugyanis újabb üteméhez érkezik.
Újabb lezárásra készüljön, ha az M7-esen tervez kacsázni Budapest és Székesfehérvár között
Hozzáfűzik, hogy az újabb lezárás azért szükséges, mert ezzel az ütemmel már végig fog érni a híd a két oldalon, és teljes valójában látható lesz az átkelő, ami valószínűleg a naponta kétszer az M7-esen kacsázókat nem igazán hatja meg. A lezárás egyébként október 18-án, szombaton este tíz órától várhatóan vasárnap délig tart majd a Balaton felé vezető oldalon, a 44-es és a 46-os kilométerek között.
Ebben az időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át. A lezárás részleteit a Feol cikkében olvashatja.
