Több nő jelent meg egy debreceni társasházban szombaton este, és egyikük elkezdett ütni egy ajtót – írja a rendőrségi portál.
Húsklopfolóval estek neki az ajtónak Debrecenben az amazonok, mert valamit nem találtak rendben az ex körül
Legalábbis ezt gyanították.
Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót.
A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. A ruházatátvizsgálás során öt gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.
A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.
