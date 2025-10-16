Húsklopfolóval estek neki az ajtónak Debrecenben az amazonok, mert valamit nem találtak rendben az ex körül

Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót.

A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. A ruházatátvizsgálás során öt gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.