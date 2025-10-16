társasházbanhúsklopofolóajtórendőrségi

Húsklopfolóval estek neki az ajtónak Debrecenben az amazonok, mert valamit nem találtak rendben az ex körül

Legalábbis ezt gyanították.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16.
Több nő jelent meg egy debreceni társasházban szombaton este, és egyikük elkezdett ütni egy ajtót – írja a rendőrségi portál. 

Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót. 

A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. A ruházatátvizsgálás során öt gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.


