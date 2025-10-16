Fejsérült férfi feküdt az aszfalton október 14-én kora délután a Nyíregyháza, Korányi úton lévő élelmiszerüzlet mögötti parkolóban. A szerencse az volt, hogy az Örökösföld–Újváros Polgárőr Egyesület egyik szolgálaton kívüli tagja ezt észrevette – írják a közösségi oldalukon a polgárőrök.
Dráma a nyíregyházi parkolóban, csak a gyors közbelépés miatt nem halt meg valaki
Fotók a cikkben.
A polgárőr azonnal értesítette a mentőket, az utasításaik szerint segített, és a helyszínen maradt a mentők megérkezéséig.
Egy polgárőr szolgálaton kívül is polgárőr – és ha kell, azonnal segít!
– fogalmaztak, és megköszönték a gyors és felelősségteljes helytállást.
