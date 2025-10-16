szerencsefejsérültdrámanyíregyházi

Dráma a nyíregyházi parkolóban, csak a gyors közbelépés miatt nem halt meg valaki

Fotók a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 16. 15:10
illusztráció Forrás: Pexels
Fejsérült férfi feküdt az aszfalton október 14-én kora délután a Nyíregyháza, Korányi úton lévő élelmiszerüzlet mögötti parkolóban. A szerencse az volt, hogy az Örökösföld–Újváros Polgárőr Egyesület egyik szolgálaton kívüli tagja ezt észrevette – írják a közösségi oldalukon a polgárőrök. 

A polgárőr azonnal értesítette a mentőket, az utasításaik szerint segített, és a helyszínen maradt a mentők megérkezéséig.

Egy polgárőr szolgálaton kívül is polgárőr – és ha kell, azonnal segít!

– fogalmaztak, és megköszönték a gyors és felelősségteljes helytállást. 

