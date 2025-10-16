élelmiszerbiztonságifűszernövénykockázattermék

Nem akármilyen szennyeződést mutattak ki ebben a fűszernövényben, már veszik is le a polcokról

2025. 10. 16.
Visszahívja a A Böllér-Ker Kft. a morzsolt oregánó megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.

A termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.

A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.

A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.


