Visszahívja a A Böllér-Ker Kft. a morzsolt oregánó megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.
Nem akármilyen szennyeződést mutattak ki ebben a fűszernövényben, már veszik is le a polcokról
Vigye vissza a boltba, ha van kedve bajlódni vele.
A termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.
A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.
A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.
