Stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben a múlt héten – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Fordulat jön koronavírus-ügyben, de az eredmények még váratnak magukra
Egyelőre nem igazán szívderítőek a hírek.
Azt írták, hogy az év 41. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált.
Emelkedést tapasztaltak a Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Nyíregyházán, Szegeden és Szekszárdon, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)
