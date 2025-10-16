A jövő oktatását formáló pedagógusokat díjazták a High-Tech Suli Konferencián

A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján.

Várkonyi Andrea kuratóriumi elnök beszédet mond a Mészáros Alapítvány IX. konferenciájának megnyitóján, Balatonalmádiban 2025. augusztus 29-én Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az eseményen rekordszámú, több mint 150 köznevelésben dolgozó pedagógus, intézményvezető és oktatási szakember vett részt, hogy megosszák egymással a legújabb innovatív oktatási megoldásokat. A konferencián átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat, amelyekkel a program leginspirálóbb, legkreatívabb tanárait ismerték el – közölte a Mészáros Csoport.

Mint írták, a 2021-ben indult High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem kétmilliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

A High-Tech Suli Konferencia nem csupán szakmai találkozó, hanem közösségépítő esemény is, ahol a pedagógusok tanulnak egymástól, és inspirációt merítenek egymás munkájából. A High-Tech Suli mára egy országos szakmai hálózattá vált, amely képes új tanulási kultúrát építeni. Ez a konferencia minden évben megerősíti, hogy a tanárok közössége a magyar oktatás egyik legnagyobb értéke

– idézte a közlemény Horváth Ádámot, a High-Tech Suli program szakmai vezetőjét.

A konferencia fontos momentuma volt a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak átadása, amelyeket Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője nyújtott át.

Várkonyi Andrea úgy fogalmazott:

A tanítás szerintem többről kell, hogy szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián.

A közleményben arról is írtak, hogy a délelőtti plenáris előadások

a technológia,

a pedagógia

és az inspiráció határterületeit járták körül.

A Magyarország és a világűr – A Hunor-program hatása az oktatásra című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé. A nemzetközi vendégelőadó, Agueda Gras-Velazquez, az European Schoolnet természettudományos osztály oktatási vezetője pedig a tanulási közösségek és a kollaboratív oktatási formák legfrissebb európai példáit ismertette.