Újabb öt iskolát támogat 200 millió forinttal a Mészáros-csoport + videó

A közlemény kitért arra is, hogy a Mészáros-csoport által támogatott High-Tech Suli program kategóriájában egyedülálló és több elemében is újszerű megoldásokat alkalmaz. – Új tantermi környezet kialakítása valósul meg a támogatás során: az iskola által kijelölt terem felújításon esik át, és olyan eszközök is helyet kapnak, mint az interaktív panel, laptopok, továbbá MakeBlock robotkészlet, Micro:bit készlet, Maker’s Red Box tananyagcsomag, lézervágó vagy 3D nyomtató – sorolták.

Hozzátették, a High-Tech Suli program nemcsak új eszközöket ad, hanem olyan kompetenciák fejlesztésének a lehetőségét, amelyekre másként talán nem is lenne esély, de hatalmas segítséget jelentenek majd az életben, a munkaerőpiaci elhelyezkedésben és a tanulók jövőre való felkészítésében.

A digitális teremhez szükséges eszközökön, illetve a féléves képzésen kívül, a tanárok többletmunkájuk elismeréseként havi bérkiegészítésben is részesülnek

– hangsúlyozták.

A pályázatot február 11-ig nyújthatják be az intézmények, a termek felszerelése és a program indulása várhatóan még az idei tanévben megtörténik. A pályázat részletei megtalálhatóak a Hightechsuli.hu oldalon.