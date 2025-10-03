Rangos elismerést kapott Várkonyi Andrea

A település legrangosabb elismerését, a Bodrogkeresztúr díszpolgára címet vehette át Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a település polgármesterétől.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a díszpolgári átadón (Fotó: Mészáros-csoport)

Az elismerést az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért ítélte oda az önkormányzat Várkonyi Andreának – közölte a Mészáros-csoport. A díszpolgári címet a község ünnepi rendezvényén vette át a kitüntetett. A program célja az volt, hogy bemutassa Bodrogkeresztúr tehetséges fiataljainak alkotásait és eredményeit, valamint köszöntse azokat, akik munkájukkal hozzájárulnak a közösség értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához.

Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és egyben megálmodója az alapítványon belül működő High-Tech Suli programnak, amely támogatta a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és pedagógusait. A program segítségével a tanulók megmutathatták tehetségüket, és hazai, illetve nemzetközi porondon is méltó módon képviselték településüket. Az alapítvány szakmai hozzájárulása emellett jelentősen elősegítette az iskola eredményes működését – írja a közlemény.

Az Eötvös József Általános Iskola diákjai, a Bodrogkeresztúri Ninjagók a világ egyik legrangosabb robotikai megmérettetésén, Kínában a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést. A hongkongi versenyen a világ 415 legjobb csapata mérte össze tudását, és a magyar diákok történelmi sikert arattak: a hazai versenytörténelemben elsőként a legjobbnak bizonyultak a robotépítés, a programozás és az innovációs projekt területén.

Az önkormányzat kiemelte: Várkonyi Andrea munkáját mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette. Az elnök asszony támogatása nem alkalmi, hanem folyamatos és szívből fakadó volt, amely maradandó értéket teremtett Bodrogkeresztúr számára.

Az alapítvány munkája gyermekeink fejlődését szolgálta, lehetőséget adott számukra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, és nemzetközi színtéren is méltóképpen képviselhessék településünket. Ezért döntött úgy Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata, hogy a legnagyobb elismerést adományozza önnek, a díszpolgári címet

– mondta el Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere.