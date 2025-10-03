Dr Várkonyi AndreaMészáros CsoportBodrogkeresztúrdíszpolgár

Rangos elismerést kapott Várkonyi Andrea

Várkonyi Andrea munkáját mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 14:59
Dr. Várkonyi Andrea és Rozgonyi István Forrás: Mészáros Csoport
A település legrangosabb elismerését, a Bodrogkeresztúr díszpolgára címet vehette át Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a település polgármesterétől.

Várkonyi Andrea
Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a díszpolgári átadón (Fotó: Mészáros-csoport)

Az elismerést az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért ítélte oda az önkormányzat Várkonyi Andreának – közölte a Mészáros-csoport. A díszpolgári címet a község ünnepi rendezvényén vette át a kitüntetett. A program célja az volt, hogy bemutassa Bodrogkeresztúr tehetséges fiataljainak alkotásait és eredményeit, valamint köszöntse azokat, akik munkájukkal hozzájárulnak a közösség értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához.

Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és egyben megálmodója az alapítványon belül működő High-Tech Suli programnak, amely támogatta a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és pedagógusait. A program segítségével a tanulók megmutathatták tehetségüket, és hazai, illetve nemzetközi porondon is méltó módon képviselték településüket. Az alapítvány szakmai hozzájárulása emellett jelentősen elősegítette az iskola eredményes működését – írja a közlemény.

Az Eötvös József Általános Iskola diákjai, a Bodrogkeresztúri Ninjagók a világ egyik legrangosabb robotikai megmérettetésén, Kínában a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést. A hongkongi versenyen a világ 415 legjobb csapata mérte össze tudását, és a magyar diákok történelmi sikert arattak: a hazai versenytörténelemben elsőként a legjobbnak bizonyultak a robotépítés, a programozás és az innovációs projekt területén.

Az önkormányzat kiemelte: Várkonyi Andrea munkáját mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette. Az elnök asszony támogatása nem alkalmi, hanem folyamatos és szívből fakadó volt, amely maradandó értéket teremtett Bodrogkeresztúr számára.

Az alapítvány munkája gyermekeink fejlődését szolgálta, lehetőséget adott számukra, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, és nemzetközi színtéren is méltóképpen képviselhessék településünket. Ezért döntött úgy Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata, hogy a legnagyobb elismerést adományozza önnek, a díszpolgári címet

– mondta el Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere.

A díj átvétele után Várkonyi Andrea köszönő szavaiban így fogalmazott: 

Nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés, ugyanakkor számottevő visszajelzés is arra vonatkozóan, hogy a High-Tech Suli program hatékonyan fejleszti a gyermekek digitális kompetenciáit. Az elismerés természetesen a pedagógusoknak és Bodrogkeresztúr tehetséges diákjainak is szól, akik hónapokon át, a szünidőben is elkötelezetten készültek a nemzetközi megmérettetésre.

A bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola az elsők között csatlakozhatott a Mészáros-csoport által létrehozott High-Tech Suli programhoz, így már több mint négy éve működik intézményükben a terem, amely nemcsak Lego-robotokkal, 3D nyomtatókkal, lézervágóval vagy mikro:bit-tel van felszerelt, de a program módszertanilag is támogatja a tanárokat. A pedagógusok féléves képzéseken tanulják meg, hogyan integrálják ezeket az eszközöket úgy, hogy az önálló gondolkodást, a problémamegoldást és a kreativitást is fejlesszék.

Várkonyi Andrea (Fotó: Mészáros-csoport)

Az Alapítvány az Innovatív Oktatásért 2019-ben jött létre, alapítója Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa. Küldetése, hogy korszerű eszközökkel és programokkal támogassa a magyar köznevelési és szakképzési intézményeket. Tevékenysége középpontjában a digitális kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség előmozdítása áll.

A High-Tech Suli program digitális tantermek felszerelésével ösztönzi a gyermekeket arra, hogy a világ megismerése mellett, a bennük rejlő tehetséget is fel tudják fedezni. Az alapítvány országos szinten segíti az iskolákat, hozzájárulva a modern oktatási módszerek elterjesztéséhez.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

