Agrárcéggel bővővült a Mészáros Csoport

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:58
Fotó: Krizsán Csaba/MTI Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Talentis Agro Csoport célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmányalapanyag-előállítójává váljon. Ennek érdekében expanzív, kül-és belföldi jelenlétre törekszik. A csoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, céljai között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes a további stabil növekedésre – áll a vállalat közleményében.

A most szeptember 17-én lezárult adásvétel is tovább erősíti ezeket a terveket, a Gyulai Agrár Zrt. elsősorban tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik.

„A Gyulai Agrár Zrt. eddigi tevékenysége és regionális tapasztalatai alapján jól illeszkedik az agráriumban piacvezető Talentis Agro Csoport üzleti portfóliójába. A Mészáros Csoporton belüli szinergiák kihasználása pedig hosszútávon biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc tulajdonos.

Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti mezőgazdasági tevékenységét Békés vármegyében, a Gyulai Agrár Zrt. pedig készen áll, hogy az új tőkeerős tulajdonos segítségével új beruházási projekteket is véghez vigyen.

A Gyulai Agrár Zrt.-t 2000-ben alapították, állandó alkalmazottainak száma 88 fő, a tevékenységéhez szükséges eszközökkel, kiszolgáló létesítményekkel, köztük fejőházzal, szárítóval és tárolóval is rendelkezik, több mint 1500 hektár művelt területen gazdálkodik, évi nyolcmillió liter tejet állít elő 800 tejelőmarha-állománnyal. Cégprofiljába növénytermesztés is tartozik, az állattartáshoz szükséges abrak zömét a vállalat saját maga termeli meg. Ezenkívül mezőgazdasági szolgáltatást nyújt, amelynek keretében a vonzáskörzetében gazdálkodó farmoknak gépi munkát, inputanyag-eladást, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást biztosít.

