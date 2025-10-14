COVID-19koronavírusosAnna Fürdő

Megugrott a koronavírusos esetek száma, szigorítanak a fürdők

Gyorsan terjednek az őszi vírusok Szegeden: az orvosok szerint nemcsak az influenza, hanem a koronavírus is egyre több megbetegedést okoz. A városban már készülnek a szigorításokra – az Anna Fürdő gyógyászati részlegén újra maszkot kell majd viselni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:48
Forrás: Délmagyar
Az őszi járványhullám az egész országban, így Szegeden is érezhetően megindult – írta a Délmagyar.

Szeged, 2018. november 3. A török építészeti elemekkel is díszített Anna fürdő épülete a Tisza Lajos körúton. Városi Gőzfürdőnek épült 1896-ban eklektikus stílusban, Steinhardt Antal és Lang Adolf osztrák építészek tervei alapján. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A szegedi Anna Fürdő Fotó: Jászai Csaba / MTI/MTVA

 Az elmúlt héten több mint kétszázezer ember fordult orvoshoz légúti panaszokkal, és közülük közel huszonötezren influenzaszerű tünetekkel. A vizsgálatok szerint a minták mintegy 20 százalékában a koronavírus is kimutatható volt, vagyis a Covid–19 továbbra is jelen van, és együtt terjed más légúti vírusokkal, köztük az influenzával és a rhinovírussal.

A kórházakban a helyzet fokozatosan romlik: a sentinel, vagyis megfigyelő intézményekben 94 beteget vettek fel súlyos légúti fertőzés miatt, közülük tízen intenzív osztályra kerültek. 

A súlyos esetek közel fele hatvan év feletti, míg minden harmadik beteg kétévesnél fiatalabb gyermek volt, ami azt mutatja, hogy a járvány most is leginkább az idősekre és a kisgyermekekre veszélyes.

Az influenzaszerű megbetegedések legnagyobb arányban a fiatal felnőttek körében fordulnak elő, de az akut légúti fertőzéseknek csaknem a fele továbbra is 14 év alatti gyermekeket érint. Bár egyelőre nem jelentettek tömeges megbetegedéseket óvodákból vagy iskolákból, a szakemberek szerint ez a következő hetekben könnyen változhat, hiszen a vírusok a zárt közösségekben gyorsan terjednek.

Szegeden már konkrét intézkedések is születtek:

 az Anna Fürdő vezetése figyelmeztető plakátokat helyezett ki, és október 20-tól a gyógyászati részlegen – a várókban, folyosókon, rendelőkben és kezelőhelyiségekben – kötelezővé teszik a maszkviselést. 

Egyelőre a maszkhasználat csak ajánlott, de a fertőzésszámok növekedése miatt a város egészségügyi intézményei is készülnek szigorításokra.

Összességében tehát a légúti járvány Szegeden és az ország más részein is egyre intenzívebb: nő az influenzás és koronavírusos esetek száma, a kórházakban több a súlyos beteg, a szakemberek pedig fokozott óvatosságot, maszkviselést és orvosi konzultációt javasolnak minden légúti tünet esetén.

Borítókép: Az Anna Fürdő figyelmeztető plakátokat rakott ki (Fotó: Délmagyar.hu) 

                 
       
       
       

