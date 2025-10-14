madarakszeméttelepgólyamonitoringfehér gólya

Kiderült, miért tanyáznak a fehér gólyák a tatabányai szeméttelepen

A tatabányai szeméttelepet is ellepték a madarak. A szeméttelep a gólyáknak olyan, mint nekünk egy szupermarket – magyarázta meg az egyébként nem ritka jelenséget a Kemma.hu-nak a természetvédő.

2025. 10. 14.
Egyre több fehér gólya látogatja a szeméttelepeket, és nem csak Magyarországon: a vonuló madarak útvonaluk mentén szinte minden országban „bevásárlótúraként” ejtik útba a hulladéklerakókat. Bár a gólyák nem ismerik fel e szokásuk veszélyeit, évente több állat is áldozatul esik a szokásnak – számolt be a Kemma.hu vármegyei portál.

A szeméttelep veszélyes a gólyák számára Forrás: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldala

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrét, Szabó Mátét kérdezte a jelenségről, aki elmondta, hogy már három éve folyik gólyamonitoring a tatabányai szeméttelepen.  

A gólyákat Európa-szerte színes gyűrűkkel jelölik, így távcsővel is be lehet olvasni a kódot, és visszakövethető, melyik országból érkezett a madár. Tatabányán például szlovák, lengyel, sőt német és osztrák példányokat is azonosítottunk

– mondta a természetvédelmi szakember, aki egy egészen megdöbbentő esetről is beszámolt.

Szabó Máté arról is beszélt, hogy egyáltalán nem új keletű, és nem is egyedi eset a tatabányai szeméttelep gólyamegszállása – az ezzel kapcsolatos részleteket elolvashatja a Kemma.hu cikkében

Borítókép: Veszélyes „bevásárlóközpont” a hulladéklerakó a madaraknak ( Forrás: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület/Facebook)

               
       
       
       

