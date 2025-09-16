Korda SándorfilmSir Alexander Korda

Egy kis alföldi faluból indult, a világ egyik legbefolyásosabb filmese lett

Százharminckét éve született Korda Sándor magyar származású brit filmrendező, a brit filmipar egyik meghatározó alakja, akit a világ Sir Alexander Korda néven ismer. A filmmogul olyan színészek pályáját indította el, mint Laurence Olivier és Vivien Leigh, az általa alapított London Films nevű filmstúdióban készült alkotások pedig az angol filmművészet nagyjai közé emelték. Egyik leghíresebb munkája, a VIII. Henrik magánélete Oscar-díjat is nyert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:32
Korda Sándor 1938-ban. Fotó: AFP
Korda Sándor Kellner Sándor László néven látta meg a napvilágot zsidó családban, Kellner Henrik gazdatiszt és Weisz Ernesztina gyermekeként. 

Korda Sándor egy kis alföldi faluból indult, a világ egyik legbefolyásosabb filmese lett
Korda Sándor, a brit filmipar megteremtője (Forrás: NFI)

Túrkevén végezte az elemi iskolát, s mivel a család Pusztatúrpásztón élt, bentlakásos iskolába kellett járniuk. Korda még 13 éves sem volt, amikor az apja vakbélgyulladásban váratlanul meghalt. A család jövedelem nélkül maradt, ezért el kellett hagyniuk Pusztatúrpásztót. Kecskemétre költöztek a nagyapjukhoz, aki nagyon szigorú volt, időnként szíjjal verte a gyerekeket. Kordának elege lett, elhagyta Kecskemétet és elindult Budapestre, hogy megvalósítsa az álmait. Az első időkben távoli rokonoknál húzta meg magát. 1908-tól 1911-ig a Madách Imre Gimnázium diákja volt, majd 

a Mester utcai Kereskedelmi iskolába járt, itteni kedvenc jeligéjéből (Sursum corda – „Emeljétek fel szíveteket!”) származik későbbi vezetékneve. 

Huszonkét évesen ő alapította az első magyar filmes szaklapot, és ezzel egy időben kezdett némafilmeket rendezni. Először Kolozsvárott dolgozott, majd 1917-ben megvette a budapesti Corvin Filmgyárat. Zuglóban Moholy-Nagy László tervei alapján korszerű filmstúdiót épített, egyik újítása az amerikai mintájú filmdramaturgia megszervezése volt. 

Itthon mintegy húsz filmet készített, a legismertebb az irodalmi alapokon nyugvó Nagymama, amelyben Blaha Lujza is szerepelt, a Mágnás Miska, A gólyakalifa (a forgatókönyvet Karinthy Frigyessel íratta), a Szent Péter esernyője és Az aranyember, az egyetlen magyarországi filmje, amely vetíthető formában fennmaradt.

Az angol filmipar megteremtője

A Tanácsköztársaság idején részt vett a filmgyártás átszervezésében, ezért a kommün bukása után letartóztatták. Amikor felesége, a filmsztár Korda Mária közbenjárására szabadon bocsátották, azonnal elhagyták az országot. Utolsó itthoni munkája A 111-es című némafilm volt, Heltai Jenő műve alapján.

A húszas években több európai országban élt, majd Hollywoodba ment, ahol dolgozott reklám-, dokumentum- és játékfilmekben is, de karriert csinálni nem tudott. 1931-ben megrendezte az egyik első francia hangosfilmet, a Mariust, majd Angliában telepedett le, és London Films elnevezéssel vállalatot alapított, amelynek logóján a brit főváros jelképe, a Big Ben volt látható. A London melletti Denhamben vásárolt birtokon a semmiből teremtette meg az angol filmipart, és felvette a harcot az amerikai filmdömpinggel. Stúdióiban évente átlagosan 250 filmet gyártottak, színvonaluk nem maradt el a hollywoodi produkcióktól. Legfontosabb alkotótársa két öccse, a rendező Zoltán és a díszlettervező Vince volt, és olyan világhírű magyarokkal dolgozott együtt, mint Bíró Lajos dramaturg, Rózsa Miklós zeneszerző, Máthé Rudolf operatőr, Pressburger Imre forgatókönyvíró vagy Pallós István gyártásvezető.

Az első Oscar-díjas brit alkotás

Korda első átütő sikere az 1933-ban készült VIII. Henrik magánélete lett, amely első brit filmként tört be az amerikai piacra, és első brit alkotásként kapott Oscar-díjat a címszereplő Charles Laughton révén. A következő években forgatott filmjeiben (Don Juan magánélete, Rembrandt, Lady Hamilton) a történelem és a művészet nagyjait hozta emberközelbe. 

Korda olyan színészek pályáját indította el, mint Laurence Olivier és Vivien Leigh (akik az általa rendezett Lady Hamiltonban együtt is játszottak) vagy Merle Oberon, akit később feleségül vett.

Dolgozott a magyar származású Leslie Howarddal (Női szakasz, A vörös Pimpernel) és Marlene Dietrichhel is (Őnagysága nem akar gyereket). Közeli jó barátja volt a későbbi kormányfő, Winston Churchill, aki több forgatókönyvet is írt Korda cégének, az író Graham Greene és Robert Graves, valamint a rendező-színész Orson Welles.

Sir Alexander Korda

A legendásan jól öltözött, mindig elegáns öltönyt, cipőt, kesztyűt, kalapot viselő Korda szellemes, kiváló társalgó és híresen nagy pénzügyi hazárdőr volt. Filmvállalkozásain nemegyszer vagyonokat veszített, de rendszeresen talpra állt. Az a mondás járta róla, hogy az üres páncélszekrényből is képes volt pénzt kivenni. A brit állampolgárságot 1936-ban kapta meg, 

1942-ben VI. György király lovaggá ütötte, így kijárt neki a Sir Alexander Korda megszólítás.

A második világháború alatt ismét Hollywoodba ment, de akkor már ünnepelt rendezőként. A háború után visszatért Angliába, ahol jobbára producerként tevékenykedett, és a televíziózás jelentőségét felismerve filmjei jogát nagy tévétársaságoknak is eladta. Érdekelte a háromdimenziós film, sőt az illatokat kibocsátó szagosfilm is. Utolsó munkája a Laurence Olivier rendezésében és főszereplésével készült Shakespeare-adaptáció, a III. Richárd volt 1955-ben. Hatvanévesen harmadszor is megnősült, de nem sokáig élt együtt huszonéves feleségével: 1956. január 23-án a Kensington-palota közelében lévő otthonában szívrohamot kapott és meghalt.

1996-ban posztumusz Pro Cultura Hungarica kitüntetést kapott. Túrkevén, ahol mellszobra is áll, színházterem őrzi nevét. 1947 és 1967 között az ő nevét viselte a brit filmakadémia (BAFTA) az év legjobb brit filmjének járó kitüntetése, róla nevezték el a Corvin Budapest Filmpalota legnagyobb termét, valamint az etyeki Korda Sándor Filmstúdiót. 

 

 

 

 

 

