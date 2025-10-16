A férfi 2019. szeptember 26-án, este, a Nagyvárad téren gyalogoló sértetthez lépett. A támadó berántotta a nőt egy telefonfülkébe, majd bántalmazta azért, hogy szexuális cselekményre kényszerítse. Az áldozat a dulakodás során ellenállt, ezért a férfi felhagyott az eredeti tervével, és a nő leesett táskáját felkapva elindult. A sértett a vádlott utána szaladt, követelte vissza a táskáját, az elkövető azonban elfutott.
Berántotta a telefonfülkébe a nőt, hogy megerőszakolhassa a budapesti férfi, de valamivel nem számolt
Nyolc év fegyházbüntetésre ítélték a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádirata alapján az utcán nőre támadó 35 éves férfit. Az ügyészség még súlyosabb büntetésért fellebbezett.
A többszörösen büntetett előéletű férfit mint erőszakos többszörös visszaesőt szexuális erőszak bűntettének kísérletével, kifosztással és más bűncselekményekkel vádolták meg. A Pesti Központi Kerületi Bíróság a vádlottat és nyolc év fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.
Az ítélet ellen az ügyészség az erőszakos többszörös visszaesői minőség megállapításáért, továbbá a büntetés súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A vádlottat a bíróság időközben egy másik ügyben is elítélte, egy nő megverése miatt kilenc év fegyházat kapott jogerősen.
