Berántotta a telefonfülkébe a nőt, hogy megerőszakolhassa a budapesti férfi, de valamivel nem számolt

A férfi 2019. szeptember 26-án, este, a Nagyvárad téren gyalogoló sértetthez lépett. A támadó berántotta a nőt egy telefonfülkébe, majd bántalmazta azért, hogy szexuális cselekményre kényszerítse. Az áldozat a dulakodás során ellenállt, ezért a férfi felhagyott az eredeti tervével, és a nő leesett táskáját felkapva elindult. A sértett a vádlott utána szaladt, követelte vissza a táskáját, az elkövető azonban elfutott.