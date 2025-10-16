A kiskorú sértett édesapja 2023 májusában rosszul lett és mentő szállította kórházba, ahová felesége és legkisebb gyermeke elkísérte, a sértett kislányt és testvérét pedig helyben lakó rokonokra bízták.
Meggyógyul az apukád, ha rád feküdhetek, kapsz csokit is – ezzel kecsegtette a kislányt a borsodi pedofil
Nem jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék egy szendrői férfit, aki kiskorú rokonával erőszakoskodott – közölte a törvényszék csütörtökön.
A vádlott a helyzetet kihasználva a sértettet magához hívta a szobába, és mivel a kislány nem volt hajlandó kérésére az ágyra, feküdni ráfogott a kezeire, az ágyra fektette, ráhasalt és közösülést imitáló mozdulatokat végzett. A kislányt csokoládéval és apja gyógyulásának ígéretével igyekezett együttműködésre bírni, de a sértettnek sikerült kibújnia a férfi alól és testvérével együtt elmenekültek.
A törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt hét év szabadságvesztésre ítélte és hét évre eltiltotta a közügyektől. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.
Az ítélettel szemben a vádlott felmentésért fellebbezett, az ügyész három munkanap gondolkodási időt fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
