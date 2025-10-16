Meggyógyul az apukád, ha rád feküdhetek, kapsz csokit is – ezzel kecsegtette a kislányt a borsodi pedofil

A törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt hét év szabadságvesztésre ítélte és hét évre eltiltotta a közügyektől. Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné.

Az ítélettel szemben a vádlott felmentésért fellebbezett, az ügyész három munkanap gondolkodási időt fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.