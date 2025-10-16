Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

családélettársakerőszakfegyház

Rettegésben tartotta a családját és évekig erőszakolta a saját lányát a Fejér vármegyei férfi

Súlyosította, húsz év fegyházra ítélte a lányát megerőszakoló apa büntetését a Győri Ítélőtábla csütörtökön – tudatta a Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 16. 13:32
illusztráció Forrás: Pexels
A vádlott és élettársa kapcsolatából három gyermek született. Kapcsolatuk 2006-tól, a vádlott italozása miatt megromlott. A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, ugyanakkor családja anyagi támogatását elhanyagolta, és hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. 

A vádlott részegen rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekeik jelenlétében és előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni. A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és három rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 17 év fegyházra ítélte és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, továbbá végleg eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, vádlott és védője felmentésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla csütörtökön kihirdetett ítéletében egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával. A vádlott nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegte, ezért 20 évre súlyosította büntetését.


