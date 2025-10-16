Rettegésben tartotta a családját és évekig erőszakolta a saját lányát a Fejér vármegyei férfi

A vádlott részegen rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekeik jelenlétében és előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni. A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és három rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 17 év fegyházra ítélte és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, továbbá végleg eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.