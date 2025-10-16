Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

rendőrmentőerőszak

Olyan csúnyán viselkedett a siófoki férfi a mentőápolóval, hogy rendőrt kellett hívni

Nem lehetett leállítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 10. 16. 12:44
illusztráció Fotó: MTI/Lakatos Péter
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Siófoki Járási Ügyészség egy hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki előbb megütötte, majd megrúgta a segítségére siető mentőápolót.

A vádirat lényege szerint februárban, az erősen részeg vádlott rosszulléte miatt riasztották a mentőket Siófokon. A mentők, köztük a mentőápolóként dolgozó sértett a helyszínen megkezdték az idős férfi ellátást, aki az esetkocsiban hirtelen agresszívvá vált, és megütötte a tőle adatokat kérő sértett alkarját, miközben trágár szavakkal szitkozódva kiabált.

A mentők rendőri segítséget kértek a helyszínre, akiknek a jelenlétében a sértett végül meg tudta vizsgálni a vádlottat, és a férfi kórházba szállítása mellett döntött. Az induláskor azonban a vádlott a biztonsági övet megpróbálta kikapcsolni, majd hirtelen nagy erővel combon rúgta a mentőápolót, aki hátraesett a mentőautóban. A gépkocsivezető ekkor rögtön segítséget kért a még mindig a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek a felügyelete mellett végül kórházba szállították az ittas férfit.

Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.


