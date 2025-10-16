Olyan csúnyán viselkedett a siófoki férfi a mentőápolóval, hogy rendőrt kellett hívni

A mentők rendőri segítséget kértek a helyszínre, akiknek a jelenlétében a sértett végül meg tudta vizsgálni a vádlottat, és a férfi kórházba szállítása mellett döntött. Az induláskor azonban a vádlott a biztonsági övet megpróbálta kikapcsolni, majd hirtelen nagy erővel combon rúgta a mentőápolót, aki hátraesett a mentőautóban. A gépkocsivezető ekkor rögtön segítséget kért a még mindig a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek a felügyelete mellett végül kórházba szállították az ittas férfit.

Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.